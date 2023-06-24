Ми повинні бути готові до будь-якого сценарію, - Науседа про події у РФ

За його словами, саміт НАТО у Вільнюсі дасть оцінку ситуації.

Президент Литви Гітанас Науседа відреагував на події в Росії, де бойовики "групи Вагнера" влаштували збройний заколот.

Про це Науседа написав у Twitter.

"Уважно стежимо за подіями. Кремлівський режим пожинає те, що сіє. Все насильство, спрямоване на Україну, обернулося проти неї", – підкреслив литовський президент.

За його словами, саміт НАТО у Вільнюсі дасть оцінку новим обставинам.

"Складна безпекова ситуація вимагає додаткових заходів. Ми повинні бути готові до будь-якого сценарію", – додав Науседа.

Нагадаємо, що у Росії триває спроба державного перевороту. Як пишуть у своєму аналізі журналісти CNN, президент Росії Володимир Путін ризикує втратити владу, наступні 24 години мають для нього вирішальне значення.