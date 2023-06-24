Путін хоче знищити Пригожина і пообіцяти амністію "вагнерівцям", - ЗМІ

У ЗС РФ немає серйозних сил, які могли б перекрити Пригожину прохід до Москви.

Президент РФ Володимир Путін хоче уникнути зіткнень із ПВК "Вагнер" у Москві і ставить силовикам завдання ліквідувати лідера найманців Євгена Пригожина.

Про це повідомляє "Важные новости" з посиланням на джерело, близьке до Генштабу РФ.

Зазначається, нібито у ЗС РФ немає серйозних сил, які могли б перекрити Пригожину прохід до Москви. Наразі кістяк угруповання збирають з усіх не зайнятих на фронті підрозділів: чеченських формувань, Росгвардії, МВС і ФСБ.

Тому завдання номер один - крапково ліквідувати Пригожина і відірвати від нього кістяк "Вагнера", пообіцявши їм амністію.

Нагадаємо, що 24 червня Пригожин опублікував відео, у якому повідомив, що його найманці вже перебувають у Ростові-на-Дону, взяли під контроль військові об'єкти, зокрема, аеродром.

Через дії Пригожина російський президент Володимир Путін звернувся до росіян. Путін назвав нинішню ситуацію в РФ "злочинною авантюрою", "військовим переворотом" та "ударом у спину державі та народу".

Пригожин у відповідь на звернення президента Путіна заявив, що не збирається здаватися і піде на Москву.