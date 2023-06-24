Армія РФ у боях з "вагнерівцями" втратила три вертольоти і літак

Російські військові втратили в ході конфлікту з бойовиками ПВК Вагнера три вертольоти і літак.

Про це повідомляє аналітичний проект Oryx.

За підрахунками проекту, йдеться про повітряний командний пункт Іл-22М, про два вертольоти Мі-8 і один вертольот Мі-35. Усі вони були знищені.

Крім того, ПВК, як стверджується, захопила військовий "Камаз" і бронеавтомобіль "Тигр". У самих найманців був знищений, на думку Oryx, один автомобіль УАЗ.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що російські військові завдали удару по табору ПВК “Вагнер”. Очільник найманців Пригожин пообіцяв, що ПВК ухвалить рішення “як відповісти на це злодіяння”. Після заяви Пригожина у Москві заявили про "антитерористичні заходи", а ФСБ відкрила щодо нього кримінальну справу за фактом організації збройного заколоту.

24 червня Пригожин опублікував відео, у якому повідомив, що його найманці вже перебувають у Ростові-на-Дону, взяли під контроль військові об'єкти, зокрема, аеродром.

Через дії Пригожина російський президент Володимир Путін звернувся до росіян. Путін назвав нинішню ситуацію в РФ "злочинною авантюрою", "військовим переворотом" та "ударом у спину державі та народу".

Керівник терористичної ПВК Вагнера Євгеній Пригожин у відповідь на звернення президента Путіна заявив, що не збирається здаватися і піде на Москву.

Як повідомили у ГУР, наразі Москва практично ізольована російськими правоохоронцями й військовими підрозділами. В столицю Росії стягують всю військову техніку, яка досі залишалась в резерві та прикордонних регіонах.