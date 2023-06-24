За добу біля Бахмута знищили майже 100 окупантів

Також було знищено 2 ворожих танки.

За добу в районі Бахмута знищено майже 100 російських загарбників і майже 130 поранено.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий.

"За цю добу на Бахмутському напрямку ворог 382 рази завдав по нам артилерійських ударів різними типами калібрів, здійснив 3 авіанальоти. В результаті наших зворотних ударів по ворогу було знищено 97 окупантів і 127 поранено", - сказав Череватий.

Також було знищено 2 ворожих танки, 2 самохідні артилерійські установки "Гвоздика", шість гармат, 8 польових складів з боєприпасами, 4 безпілотних літальних апарата (2 типу "Орлан" і 2 типу "ZALA").

Нагадаємо, що Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав відео роботи американських РСЗВ HIMARS по російських окупантах та їхній техніці на Бахмутському напрямку.

За даними речника Генштабу Андрія Ковальова, на Бахмутському напрямку, як і на Лиманському, Авдіївському та Марʼїнському, підрозділи українських військ продовжують стримувати наступ ворога.