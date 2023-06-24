Зранку 24 червня росіяни накрили вогнем з важкої артилерії Нікополь Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ще одна трагічна новина. Вранці російські терористи накрили вогнем з важкої артилерії Нікополь. Загинув 70-річний чоловік. Мої глибокі співчуття рідним...На місці працюють рятувальники. Уточнюють наслідки удару", - йдеться у повідомленні.

Фото: Сергій Лисак

Нагадаємо, що уночі 24 червня російські окупанти атакували Дніпропетровщину ракетами і безпілотниками. Також росіяни обстріляли з важкої артилерії Нікопольщину. Під ударом опинилася Марганецька громада і Нікополь. У місті пошкоджені два приватні будинки.