Уночі 24 червня російські окупанти атакували Дніпропетровщину ракетами і безпілотниками.

Як повідомив керівник ОВА Сергій Лисак, за попередніми даними, українські захисники з ПК "Схід" збили дев'ять крилатих ракет і три безпілотники.

"На жаль, є й влучання у Дніпрі. І знову ціль рашистських злочинців - приватний сектор... На зараз відомо про 8 постраждалих, серед них двоє - діти. Хлопці 9 та 16 років. Четверо людей госпіталізовані", - зазначив Лисак.

Він додав, що спалахнула пожежа, яку рятувальники вже загасили. Наразі відомо про вщент знищені чотири приватні будинки. Ще 25 - пошкоджені. Також побиті п'ять господарських споруд і понівечені майже два десятки авто та газогін.

"Ще один "прильот" - по інфраструктурному об'єкту. Там також є руйнування. Інформація уточнюється", - додав очільник Дніпропетровщини.

Крім того, росіяни обстріляли з важкої артилерії Нікопольщину. Під ударом опинилася Марганецька громада і Нікополь. У місті пошкоджені два приватні будинки. Жертв немає.

Фото: Telegram/Сергій Лисак

Фото: Telegram/Сергій Лисак

Фото: Telegram/Сергій Лисак

Фото: Telegram/Сергій Лисак

Фото: Telegram/Сергій Лисак

Нагадаємо, також у ніч на 24 червня росіяни обстріляли Київ. Під час чергової масованої атаки уламки влучили в 24-поверхівку в Соломʼянському районі. Станом на 7.00 ранку було відомо про двох загиблих.

Також загарбники вдарили по Харкову. Били, за попередніми даними, з систем С-300. Влучання зафіксовані у Слобідському та Холодногірському районах Харкова.