Подоляк про переворот у Росії: Початок українського контрнаступу остаточно дестабілізував російські еліти

"Група Пригожина захоплює військові об‘єкти, штаби та цілі міста, майже не зустрічаючи спротиву на своєму шляху, роззброюючи випадкових солдатів та поліціантів", - зазначив радник глави ОПУ.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що початок українського контрнаступу остаточно дестабілізував російські еліти і цим посилив внутрішній розкол.

За словами Подоляка, "події розвиваються по тому сценарію, про який ми говорили на протязі всього минулого року".

"Сьогодні ми фактично спостерігаємо початок громадянської війни. Група Пригожина захоплює військові об‘єкти, штаби та цілі міста, майже не зустрічаючи спротиву на своєму шляху, роззброюючи випадкових солдатів та поліціантів. Путін оголошує Пригожина зрадником та поза законом та анонсує відповідні накази спецслужбам, але нічого не відбувається — криза управління, фактична втрата влади", - зауважив радник глави ОПУ.

Тим часом "Вагнер" продовжує "свій марш на Москву", а Україна, за словами Подоляка, "продовжує рухатися своїм шляхом. До кордонів 1991 року".

Нагадаємо, 23 червня стало відомо, що російські військові завдали удару по табору ПВК “Вагнер”. Очільник найманців Євгеній Пригожин пообіцяв, що найближчим часом ПВК ухвалить рішення “як відповісти на це злодіяння”.

Наступного дня червня власник "Вагнера" опублікував відео, у якому повідомив, що його найманці вже перебувають у Ростові-на-Дону, взяли під контроль військові об'єкти, зокрема, аеродром.

Опісля із заявою виступив президент Путін, який пообіцяв заколотникам "жорстку відповідь".