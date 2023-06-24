Головне за ніч та ранок. Субота, 24 червня

Нічна масована повітряна атака, понад 28 бойових зіткнень на сході, втрати окупантів, заколот у Росії .

Уночі 24 червня Росія завдала удару по території України крилатими ракетами повітряного базування із бомбардувальників Ту-95мс, Ту-22м3, морського базування «Калібр» та ударними дронами «Shahed-136/131», повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

"Літаки стратегічної авіації у кількості 10 одиниць здійснили пуски 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 з Каспійського моря. Вісім бомбардувальників дальньої авіації Ту-22м3 завдали ударів 9-ма ракетами Х-22 з північного, південного та східного напрямків. З акваторії Чорного моря окупанти здійснили пуски двох крилатих ракет морського базування «Калібр». Із півдня противник атакував двома іранськими ударними дронами «Shahed-136/131»", - розповіли військові.

За результатами бойової роботи сили та засоби протиповітряної оборони України збили 40 крилатих ракет Х-101/Х-555, одну крилату ракету "Калібр" та два ударні дрони "Shahed-136/131".

До відбиття повітряної атаки залучили підрозділи зенітних ракетних військ, авіацію, мобільні вогневі групи повітряних командувань "Центр", "Південь" та "Схід".

Ракети Х-22 російські терористи спрямували у бік Дніпра та Кривого Рогу. Про наслідки та постраждалих повідомлять місцеві адміністрації.

У ніч на 24 червня під час чергової масованої російської атаки уламки влучили в 24-поверхівку в Соломʼянському районі Києва.

Станом на 8.45, як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, троє осіб загинули, 24 людей вдалося врятувати. За медичною допомогою звернулися 14 жителів.

За уточненими даними, сталося часткове руйнування будівельних конструкцій на 16, 17, 18, 19 поверхах будівлі із загораннями окремими осередками по поверхах. Найбільше постраждав 18-ий поверх. Пожежу локалізували о 04.40, ліквідовано о 06:30.

Уночі 24 червня російські окупанти атакували Дніпропетровщину ракетами і безпілотниками.

Як повідомив керівник ОВА Сергій Лисак, за попередніми даними, українські захисники з ПК "Схід" збили дев'ять крилатих ракет і три безпілотники.

"На жаль, є й влучання у Дніпрі. І знову ціль рашистських злочинців - приватний сектор... На зараз відомо про 8 постраждалих, серед них двоє - діти. Хлопці 9 та 16 років. Четверо людей госпіталізовані", - зазначив Лисак.

У Кіровоградській області працювали сили протиповітряної оборони.

Як розповів керівник Кіровоградської ОВА Аркадій Райкович, уламки збитих ракет у Кропивницькому пошкодили декілька домоволодінь та авто. Обійшлося без загиблих та травмованих.

На Миколаївщині протиповітряна оборона збила дві російські ракети.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що росіяни зосереджують основні зусилля на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – за добу там відбулось понад 28 бойових зіткнень.

Серед оновлених даних ранкового зведення командування - 13 ударів української авіації по районах зосередження особового складу росіян, ураження українськими ракетними військами та артилерією 15 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, а також п'ять знищених ворожих засобів протиповітряної оборони.

Загарбники завдали 51 авіаційного удару та здійснили 59 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 24 червня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що українські захисники ліквідували ще 580 російських окупантів.

Втрати ворога сягнули вже орієнтовно 223910 осіб. Також росіяни позбулися за добу 30 артилерійських систем, семи танків, шести бойових броньованих машин, двох РСЗВ і ще 40 одиниць іншої техніки.

Про інші втрати противника – в новині.

Російська армія вночі 24 червня завдала ударів по Харкову. Били, за попередніми даними, з систем С300.

Влучання зафіксовані у Слобідському та Холодногірському районах міста.

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