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Росіяни вночі обстріляли декілька районів Харкова, є влучання в газову трубу

За попередніми даними, минулося без поранених. 

Російська армія вночі 24 червня завдала ударів по Харкову. Били, за попередніми даними, з систем С300. 

Влучання зафіксовані у Слобідському та Холодногірському районах Харкова. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. 

"Зафіксовані попадання в газову трубу, рятувальники ліквідовують загорання. В Холодногірському районі внаслідок ударної хвилі є пошкоджені авто. За попередньою інформацією, постраждалих немає", – зазначив він.

Нагадаємо, що сьогодні вночі ворог здійснив чергову масовану атаку на українців. У Києві уламки влучили в багатоповерхівку, загинули двоє людей. Ще вісім осіб поранені. 

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