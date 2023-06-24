Росіяни вночі обстріляли декілька районів Харкова, є влучання в газову трубу

За попередніми даними, минулося без поранених.

Російська армія вночі 24 червня завдала ударів по Харкову. Били, за попередніми даними, з систем С300.

Влучання зафіксовані у Слобідському та Холодногірському районах Харкова. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Зафіксовані попадання в газову трубу, рятувальники ліквідовують загорання. В Холодногірському районі внаслідок ударної хвилі є пошкоджені авто. За попередньою інформацією, постраждалих немає", – зазначив він.

Нагадаємо, що сьогодні вночі ворог здійснив чергову масовану атаку на українців. У Києві уламки влучили в багатоповерхівку, загинули двоє людей. Ще вісім осіб поранені.