В Кривому Розі відкрито 325 колонок для набору води, - Вілкул

Там, де потрібно, у місті організований підвіз води.

Ситуація з водопостачанням у Кривому Розі, як і раніше, залишається дуже складною.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

“Тривають цілодобові роботи по всім 4 проєктам зі стабілізації водопостачання. Діють певні обмеження щодо подачі води, але це неминуча реальність. Там, де потрібно, у місті організований підвіз води”, - повідомив Вілкул.

Він додав, що у місті наразі відкрито 325 колонок для набору води.

Вілкул також попросив містян з розумінням ставитись до обмежень з водопостачанням та допомагати людям похилого віку, якщо їм треба піднести воду.

Як раніше повідомляв Олександр Вілкул, якщо не скоротити використання води, то вже за три тижні Кривий Ріг залишиться без неї.