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Росіяни намагалися бити “Кинжалами” по дамбі у Кривому Розі, – Подоляк

Ворожі ракети не влучили в ціль.

Росіяни намагалися бити “Кинжалами” по дамбі у Кривому Розі, – Подоляк
Фото: скрін відео

РФ розглядає теракт на Запорізькій АЕС як можливість зупинити український контрнаступ. З тією ж самою метою окупанти намагалися обстрілювати “Канжалами” дамбу у Кривому Розі. 

Про це повідомив у Twitter радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк

“Росія не здатна втримати Енергодар у середньостроковій перспективі, а тому розглядає масштабний теракт на ЗАЕС для зупинки українського контрнаступу та створення безлюдної санітарної сірої зони, зафіксованої на наступні роки, як частину територіального статус-кво без припинення вогню. До цієї стратегії належать і спроби ударів “Кинджалів” по дамбі в Кривому Розі”, – зазначив він.

Нагадаємо, в ніч на 22 червня країна-агресор вдарила по території України трьома ракетами Х-22, трьома Х-47 "Кинджал", а також іранськими дронами "Шахед" (ворог випустив чотири БПЛА, з них три знищено). Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, метою окупантів були обʼєкти критичної інфраструктури, але ракети не досягли своїх цілей на Дніпропетровщині.

Уночі 13 червня російська армія завдала удару по декількох обʼєктах у Кривому Розі. Зокрема влучили в пʼятиповерховний будинок. У Офісі президента говорили, що удару по місту ворог завдав ракетою Х-101, виготовленою, судячи з аналізу решток, у квітні 2023 року. Російський теракт убив 12 людей. Ще 38 – поранені. 

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