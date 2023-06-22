ЄС виділяє майже €250 млн на розбудову транспортної інфраструктури з Україною та Молдовою

Європейська комісія розробила План дій для шляхів солідарності ЄС-Україна, щоб полегшити український експорт та двосторонню торгівлю. Для цього ЄК відібрала 107 проєктів транспортної інфраструктури, на які виділять понад 6 мільярдів євро у вигляді грантів.

Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

У цьому контексті дев'ять проєктів на суму майже 250 мільйонів євро модернізуватимуть транскордонні зв'язки між сусідніми державами-членами ЄС (Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією) та Україною і Молдовою.

Крім того, отримають підтримку важливі транскордонні залізничні сполучення базової мережі TEN-T, такі як тунель Brenner Base (що з'єднує Італію та Австрію), Rail Baltica (що з'єднує три країни Балтії та Польщу з рештою Європи), а також транскордонну ділянку між Німеччиною та Швейцарією (від Карлсруе до Базеля) ) і між Німеччиною та Нідерландами (Еммеріх-Оберхаузен).

Після того, як держави-члени ЄС затвердять список зі 107 проєктами, Європейська комісія офіційно ухвалить рішення про фінансування, а тоді CINEA розпочне підготовку угод про гранти з бенефіціарами.

Єврокомісарка з питань транспорту Адіна Велян заявила, що ці проєкти по всій Європі "наблизять нас до завершення Транс'європейської транспортної мережі TEN-T, основи економіки ЄС".

"Я особливо рада, що 250 мільйонів євро покращать транскордонні зв'язки між Україною, Молдовою та їхніми сусідами з ЄС, Румунією, Угорщиною, Словаччиною та Польщею. Ці проєкти спростять транспортування товарів між ЄС та Україною, зміцнивши "Шляхи солідарності", - сказала Велян.

Понад 80% коштів скерують на підтримку проєктів, спрямованих на створення більш ефективної, екологічної та розумної мережі залізниць, внутрішніх водних та морських шляхів уздовж транс'європейської транспортної мережі. Фінансування ЄС здійснюватиметься у формі грантів, які будуть використовуватись для співфінансування загальної вартості проєкту.

Нагадаємо, Європейська комісія також пропонує створити спеціальний фінансовий інструмент, який забезпечить послідовну, передбачувану та гнучку підтримку України на період 2024-2027 років. Мова про суму до 50 млрд євро.

Крім того, Європейський Союз виділяє Україні ще 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги.