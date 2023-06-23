З'явилася спільна заява співголів урядів України та Великобританії щодо відновлення України

На сайті Кабміну з'явилася спільна заява співголів урядів України та Великої Британії, які є співорганізаторами цьогорічної Конференції з відновлення України у Лондоні.

За даними КМУ, захід відвідали представники урядів та бізнес середовища з 59 країн світу. Цьогорічна конференція ґрунтується на зобов’язаннях, які були узгоджені 2022 року в Лугано, а також на роботі Міжвідомчої платформи координації донорів в Україні.

Серед основних здобутків заходу в уряді виділили такі:

партнери погодилися надати ще $60 млрд на потреби України для відновлення та реконструкції. Зокрема, ЄС оголосив нову багаторічну програму на суму до 50 млрд євро, США озвучили додаткову допомогу Україні у розмірі $1,3 млрд, з яких $675 млн будуть спрямовані на модернізацію та відновлення критичної інфраструктури України. Велика Британія оголосила про надання додаткових гарантій на суму $3 млрд для підтримки додаткового кредитування Світового банку до 2027 року, а також 240 млн фунтів стерлінгів для підтримки негайних потреб. Швейцарія - про додаткову підтримку у розмірі 1,5 млрд швейцарських франків до 2027 року. Міжвідомча платформа координації донорів в Україні продовжуватиме підтримувати узгодження зобов’язань донорів із пріоритетами раннього відновлення та реформування;

близько 500 компаній з 42 країн світу з загальною вартістю активів понад 5,2 трильйона доларів США, які представляють 21 сектор економіки, вже підписали Український business-compact, зобов’язавшись підтримати відновлення та реконструкцію України;

компанії з усього світу погодилися співпрацювати з нашою державою, щоб допомогти реалізувати її потенціал у пріоритетних секторах, серед яких енергетика, технології, інфраструктура та фінанси, а також передавати свій досвід у розвитку українського приватного сектору;

Великобританія та Україна запустили нову цифрову платформу для пошуку бізнес-партнерів. Відтепер і до проведення URC24 в Німеччині міжнародні партнери працюватимуть над запуском нових ініціатив у форматі «бізнес для бізнесу» для розбудови та розвитку партнерських відносин з приватним сектором України;

започаткування Рамкової програми страхування воєнних ризиків (партнери оголосили про підтримку Трастового фонду «Підтримка реконструкції та економіки України» Багатостороннього агентства Світового банку з гарантування інвестицій (MIGA), при цьому Велика Британія оголосила про внесок у розмірі 20 млн фунтів стерлінгів на додаток до вже існуючого внеску Японії у розмірі 23 млн доларів США). MIGA оголосило про підписання розширеного Меморандуму про взаєморозуміння з ProСredit банком, в результаті чого загальна сума гарантій зросла до 40,85 млн євро;

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) оголосив про намір розробити пілотну схему страхування військових ризиків. Уряд України зобов’язався збільшити обмін інформацією зі страховою галуззю;

партнери нашої держави домовилися продовжувати підтримувати бюджетні потреби, сприяючи реалізації чотирирічної програми Міжнародного валютного фонду на суму $15,6 млрд з метою забезпечення середньострокової макростабільності, зміцнення українських інституцій та сприяння економічному зростанню;

ЄБРР підтвердив свій намір залучити 3-5 млрд євро нового капіталу від акціонерів, відповідно до заяв керівництва. У разі досягнення згоди, може бути збільшення капіталу щонайменше в 4 рази для посилення спроможності Банку підтримувати кредитування в Україні у воєнний час та на етапі реконструкції;

у партнерстві з ЄБРР, країни G7 та європейські фінансові інституції розвитку започаткували нову Українську інвестиційну платформу. Міжнародна фінансова корпорація, Міжнародна корпорація з фінансування розвитку США (USDFC) та Британська інвестиційна корпорація підписали знакову угоду на підтримку програми IFC «Глобальне торговельне фінансування», що має на меті сприяти відкритості транскордонної торгівлі. USDFC також оголосила про надання додаткової кредитної гарантії на суму $20 млн Банку Львів для підтримки малого та середнього бізнесу;

партнери України підтвердили, що Росія має відшкодувати витрати на довгострокове відновлення України, і привітали створення Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України.

уряди G7+ зобов’язались розробити нове Партнерство з чистої енергетики з Україною для прискорення переходу до зеленої енергетичної системи. США оголосили про виділення $520 млн на модернізацію української енергосистеми. Партнери оголосили про нові інвестиції в Програму дій з економічної стійкості Міжнародного фінансового співробітництва. Конференція започаткувала Фонд інноваційної зеленої енергетики «InnovateUkraine Green Energy Challenge Fund» для прискорення інновацій у сфері низьковуглецевої, доступної енергетики;

українські партнери оголосили про нові технологічні напрямки співробітництва, які допоможуть реалізувати потенціал зростаючої технологічної екосистеми нашої держави.

Учасники Конференції привітали зобов’язання Німеччини прийняти Конференцію з відновлення України у 2024 році, спираючись на результати конференцій у Лугано та Лондоні.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський виступив на Конференції з питань відновлення України і озвучив пʼять напрямків, в яких почали створювати основи для миру.

Того ж дня британський прем'єр Ріші Сунак повідомив про те, що його держава надасть новий пакет фінансової допомоги для України.Серед іншого він включатиме 3 млрд доларів додаткових гарантій для розблокування кредитування Світового банку.