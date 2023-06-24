“Вагнерівців” вже помітили у Липецькій області, – росЗМІ

Колону ПВК Вагнера помітили біля селища Красноє Липецької області.
Про це повідомляє “Медуза” із посиланням на відео місцевого пабліка та одного з очевидців.
Одну з колон найманців ПВК Вагнера помітили у селищі Красноє на північному заході Липецької області. Відповідне відео з’явилось у місцевому пабліку. Журналістав вдалося геолокувати відео.
Від цього селища до Москви приблизно 400 км.
Пізніше губернатор Липецької області Ігор Артамонов підтвердив пересування техніки ПВК Вагнера.
“Правоохоронні органи та влада, у тому числі в муніципалітетах, вживають усіх необхідних заходів для забезпечення безпеки населення. Ситуація перебуває під контролем. Якихось збоїв у роботі критичної інфраструктури немає.
Нагадую, що мешканцям настійно рекомендується не залишати свої будинки та відмовитись від поїздок на будь-якому транспорті. Розумію всі незручності, але переконливо прошу допомогти нам і наслідувати ці рекомендації”, — написав Артамонов.
Тим часом ЗМІ повідомляють, що Путін хоче знищити Пригожина і пообіцяти амністію "вагнерівцям". У ЗС РФ немає серйозних сил, які могли б перекрити Пригожину прохід до Москви.
24 червня Пригожин опублікував відео, у якому повідомив, що його найманці вже перебувають у Ростові-на-Дону, взяли під контроль військові об'єкти, зокрема, аеродром.
Через дії Пригожина російський президент Володимир Путін звернувся до росіян. Путін назвав нинішню ситуацію в РФ "злочинною авантюрою", "військовим переворотом" та "ударом у спину державі та народу".
Пригожин у відповідь на звернення президента Путіна заявив, що не збирається здаватися і піде на Москву.