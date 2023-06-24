“Вагнерівців” вже помітили у Липецькій області, – росЗМІ

Від селища Красноє, де помітили “вагнерівців”, до Москви 400 км.

Колону ПВК Вагнера помітили біля селища Красноє Липецької області.

Про це повідомляє “Медуза” із посиланням на відео місцевого пабліка та одного з очевидців.

Одну з колон найманців ПВК Вагнера помітили у селищі Красноє на північному заході Липецької області. Відповідне відео з’явилось у місцевому пабліку. Журналістав вдалося геолокувати відео.

Від цього селища до Москви приблизно 400 км.

Пізніше губернатор Липецької області Ігор Артамонов підтвердив пересування техніки ПВК Вагнера.

“Правоохоронні органи та влада, у тому числі в муніципалітетах, вживають усіх необхідних заходів для забезпечення безпеки населення. Ситуація перебуває під контролем. Якихось збоїв у роботі критичної інфраструктури немає.

Нагадую, що мешканцям настійно рекомендується не залишати свої будинки та відмовитись від поїздок на будь-якому транспорті. Розумію всі незручності, але переконливо прошу допомогти нам і наслідувати ці рекомендації”, — написав Артамонов.

Тим часом ЗМІ повідомляють, що Путін хоче знищити Пригожина і пообіцяти амністію "вагнерівцям". У ЗС РФ немає серйозних сил, які могли б перекрити Пригожину прохід до Москви.

24 червня Пригожин опублікував відео, у якому повідомив, що його найманці вже перебувають у Ростові-на-Дону, взяли під контроль військові об'єкти, зокрема, аеродром.

Через дії Пригожина російський президент Володимир Путін звернувся до росіян. Путін назвав нинішню ситуацію в РФ "злочинною авантюрою", "військовим переворотом" та "ударом у спину державі та народу".

Пригожин у відповідь на звернення президента Путіна заявив, що не збирається здаватися і піде на Москву.