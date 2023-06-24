Путін пообіцяв "жорстку відповідь" організаторам військового заколоту у Росії

"Збройні сили і інші органи отримали відповідні накази", - сказав російський диктатор.

Через ситуацію в Ростові-на-Дону та інших регіонах і дії власника ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина російський президент Володимир Путін звернувся до росіян.

Це відеозвернення оприлюднили у телеграм каналі "Кремль. Новини".

Путін назвав нинішню ситуацію в РФ "злочинною авантюрою", "військовим переворотом" та "ударом у спину державі та народу".

Президент країни-агресора заявив, що це "цепомірні амбіції та особисті інтереси призвели до зради", яка штовхає РФ "до анархії та братовбивства".

"Наші дії із захисту держави щодо такої загрози будуть жорсткі. Всі, хто свідомо став на шлях зради, хто готував військовий заколот, став на шлях шантажу і терористичних методів, понесуть неминуче покарання... Збройні сили і інші органи отримали відповідні накази", - сказав Путін.

Антитерористичні заходи проводять у Москві та області, а також інших регіонах. Путін заявив, що у Ростові "ситуація складна".

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що російські військові завдали удару по табору ПВК “Вагнер”. Очільник найманців Пригожин пообіцяв, що найближчим часом ПВК ухвалить рішення “як відповісти на це злодіяння”.

Після заяви Пригожина у Москві заявили про "антитерористичні заходи", а ФСБ відкрила щодо нього кримінальну справу за фактом організації збройного заколоту.

24 червня Пригожин опублікував відео, у якому повідомив, що його найманці вже перебувають у Ростові-на-Дону, взяли під контроль військові об'єкти, зокрема, аеродром.