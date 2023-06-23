Угорщина може розблокувати виділення пів мільярда євро з Європейського фонду миру, - ЗМІ

Це може бути пов'язане з ухваленням 11-го пакету санкцій проти Росії та виключення угорського OTP Bank з українського "чорного списку".

Угорщина може розблокувати виділення пів мільярда євро з Європейського фонду миру, звідки фінансують військову допомогу Україні, передає Euractiv.

Офіційно Будапешт стверджував, що фонд має допомагати не лише Україні, а й іншим державам світу. Цей аргумент підтримали всі держави-члени ЄС, хоча чіткий географічний перерозподіл грошей ще не узгодили.

Видання зазначає, що таке рішення Будапешта може бути пов'язане з ухваленням 11-го пакету санкцій проти Росії та виключенням їхнього OTP Bank з українського переліку міжнародних спонсорів війни.

"Поповнення призначене не тільки для України, оскільки EPF - це глобальний інструмент... Африканські країни дуже зацікавлені в Європейському фонді миру", - сказав один із дипломатів ЄС.

Хоча у Будапешті розуміють, що на підтримку України піде лише мільярд євро, два дипломати заявили, що держави-члени ще не оформили угоду про конкретну суму.

Деякі держави-члени просили 2022 року створити "спеціальний" фонд для України, який потенційно ґрунтується на добровільних внесках держав-членів, щоб уникнути регулярних поповнень EPF та проблем географічного розподілу коштів.

У результаті міністри закордонних справ ЄС у понеділок, 26 червня, мають нарешті схвалити друге поповнення Європейського фонду миру на 3,5 мільярда євро після декількох місяців переговорів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Угорщина не хотіла розглядати чергові санкції проти РФ через внесення банку OTP до чорного списку. Також Будапешт заблокував виплату чергового траншу з Європейського фонду миру.

А напередодні стало відомо, що ЄС хоче дозволити російській фірмі обслуговувати вагони метро у Будапешті.

Тим часом 23 червня набув чинності 11-ий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії. Очікується, що він обмежить продаж і передачу чутливих технологій подвійного призначення країнам, які допомагають росіянам уникати обмежувальних заходів.