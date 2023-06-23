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У Європі може збільшитися кількість смертей від денге та лихоманки Західного Нілу, − експерти

Тепло та вологість у більшій частині Європи забезпечують ідеальні умови для розмноження комарів − найсмертоносніших тварин на Землі.

У Європі може збільшитися кількість смертей від денге та лихоманки Західного Нілу, − експерти
Фото: EPA/UPG

У Європі може спостерігатися збільшення більше випадків і, можливо, смертей від таких захворювань, як денге, чікунгунья та лихоманка Західного Нілу.

Про це пише Politico з посиланням на директорку Європейського центру профілактики та контролю захворювань (ЄЦПКЗ) Андреа Аммон.

“Тепло та вологість у більшій частині Європи забезпечують ідеальні умови для розмноження комарів − найсмертоносніших тварин на Землі”, − зазначає видання. 

У 2022 році в Європі було зареєстровано більше випадків локальної лихоманки денге, ніж загалом за попереднє десятиліття, оскільки все триваліші та частіші хвилі спеки та повені дозволяють інвазивним комарам заселятися далі на північ і захід, йдеться у новій доповіді ЄЦПКЗ.

Причиною цьому частково є зміна клімату та втрата біорізноманіття, але Аммон також вказала на інші фактори, зокрема подорожі, зміни у землекористуванні та доступність води.

Малярія, яку переносять комарі, була ендемічною в Європі та Північній Америці до 19 століття. Її перемогли цілком неекологічними засобами, які були шкідливими для природи, але врятували мільйони життів.

Нагадаємо, у людей, які перехворіли на лихоманку Денге, може вироблятися певний імунітет до коронавірусної недуги COVID-19.

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