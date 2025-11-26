​Дві європейські держави закупили підводні дрони для військових потреб

Дві європейські країни уклали контракти на придбання автономних підводних дронів для військового використання, пише Reuters з посиланням на інформацію від компанії-виробника Euroatlas.

У Euroatlas зазначили, що йдеться про перші два контракти з європейськими міністерствами оборони на постачання дрона Greyshark. Загальна вартість угод перевищує 100 млн євро. Очільник фірми відмовився назвати держави-покупців, уточнивши лише, що ці країни «тісно співпрацюють між собою».

За його словами, дрони призначені для «спеціального військового застосування», але не будуть озброєні.

Підводні автономні дрони можуть виконувати широкий спектр завдань: моніторинг підводної інфраструктури, відстеження активності субмарин, пошук мін. Водночас вони коштують дорого — понад кілька мільйонів доларів за одиницю, а тривале перебування під водою залишається технічно складним завданням.

Greyshark — це середній за розміром, далекобійний підводний дрон, який може працювати групами. Поточна модель має максимальний час автономної роботи 5,5 діб, а наступна версія, над якою працює Euroatlas, зможе залишатися під водою до 16 тижнів.

Компанія також повідомила про інтерес з боку інших країн Європи та Азії.

Тим часом союзники НАТО нарощують зусилля для захисту критичної морської інфраструктури, а Австралія оголосила про інвестиції у розмірі 1,7 млрд австралійських доларів у власний флот автономних підводних апаратів Ghost Shark, розроблених спільно з американською компанією Anduril Industries.