​Дві європейські держави закупили підводні дрони для військових потреб

Загальна вартість угод перевищує 100 млн євро.

Дві європейські країни уклали контракти на придбання автономних підводних дронів для військового використання, пише Reuters з посиланням на інформацію від компанії-виробника Euroatlas.

У Euroatlas зазначили, що йдеться про перші два контракти з європейськими міністерствами оборони на постачання дрона Greyshark. Загальна вартість угод перевищує 100 млн євро. Очільник фірми відмовився назвати держави-покупців, уточнивши лише, що ці країни «тісно співпрацюють між собою».

За його словами, дрони призначені для «спеціального військового застосування», але не будуть озброєні. 

Підводні автономні дрони можуть виконувати широкий спектр завдань: моніторинг підводної інфраструктури, відстеження активності субмарин, пошук мін. Водночас вони коштують дорого — понад кілька мільйонів доларів за одиницю, а тривале перебування під водою залишається технічно складним завданням.

Greyshark — це середній за розміром, далекобійний підводний дрон, який може працювати групами. Поточна модель має максимальний час автономної роботи 5,5 діб, а наступна версія, над якою працює Euroatlas, зможе залишатися під водою до 16 тижнів.

Компанія також повідомила про інтерес з боку інших країн Європи та Азії.

Тим часом союзники НАТО нарощують зусилля для захисту критичної морської інфраструктури, а Австралія оголосила про інвестиції у розмірі 1,7 млрд австралійських доларів у власний флот автономних підводних апаратів Ghost Shark, розроблених спільно з американською компанією Anduril Industries.
