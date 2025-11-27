В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Країни ЄС розглядають спільні відповіді на гібридні атаки Росії

Наприклад, це можуть бути наступальні кібероперації проти критичних систем РФ.

Країни ЄС розглядають спільні відповіді на гібридні атаки Росії
польська залізниця
Фото: PKP Polskie Linie Kolejowe SA

Європейські країни дедалі серйозніше обговорюють можливість активної відповіді на гібридні операції Росії, які стають масштабнішими й частішими, пише Politico

Мова йде про спільні наступальні кібероперації, пришвидшене офіційне встановлення відповідальності Кремля за атаки і раптові військові навчання НАТО.

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже в інтерв’ю Politico заявила, що росіяни «постійно тестують межі — якою буде реакція, як далеко можна зайти? Потрібна більш проактивна відповідь. І це не слова передають сигнал — це дії».

Останні місяці російські дрони порушують повітряний простір Польщі та Румунії, невідомі безпілотники паралізують роботу аеропортів і баз, тривають GPS-глушіння, провокації російської авіації та флоту. У Польщі навіть стався вибух на ключовій залізниці, яка перевозить допомогу Україні.

За підрахунками аналітичного центру Globsec, між січнем і липнем у Європі зафіксовано понад 110 диверсій та спроб атак, переважно у Польщі та Франції, що повʼязані з Росією.

Серед ідей контратак, які обговорюють у Європі:

  • наступальні кібероперації проти критичних систем РФ — зокрема, проти інфраструктури, пов’язаної з виробництвом дронів Shahed у зоні «Алабуга» в Татарстані;
  • удари по енергетичних або транспортних ланцюгах, що забезпечують російську армію;
  • контратаки в інформаційній сфері — із залученням країн, які найкраще розуміють російське суспільство;
  • раптові навчання НАТО на кордонах з РФ у Литві та Естонії;
  • створення нових структур безпеки, як-от пропонований Італією Європейський центр протидії гібридним загрозам і 1500-особова кіберсила.

Проблема, кажуть експерти, у тому, що ЄС має діяти в межах закону, на відміну від РФ. Проте низка країн — Данія, Чехія, Велика Британія — вже дозволяють собі наступальні кібероперації.

Однак, як підкреслюють дипломати ЄС, будь-які дії мають зберігати правдоподібне заперечення і не переходити червоні лінії, щоб уникнути прямої війни з ядерною державою.

У цей час НАТО залишається оборонною структурою і уникає прямих ударів. 
