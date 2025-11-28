Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
У Німеччині заарештували екстрадованого з Італії українця, підозрюваного в підриві "Північних потоків"

Сергія Кузнєцова звинувачують за трьома статтями. 

У Німеччині заарештували екстрадованого з Італії українця, підозрюваного в підриві "Північних потоків"
Фото: Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix/via REUTERS

У Німеччині заарештували громадянина України Сергія Кузнєцова, екстрадованого туди з Італії за підозрою в причетності до підривів російських газопроводів "Північний потік". Про це повідомила німецька прокуратура.

Слідство інкримінує йому кілька статей. Між екстрадицією і арештом минув день. 

"Підозрюваного було заарештовано 21 серпня 2025 року в провінції Ріміні (Італія) та екстрадовано до Німеччини вчора (27 листопада 2025 року)", – прокоментували в прокуратурі. 

Кузнєцову інкримінують співучасть в проведенні вибуху, диверсію і руйнування споруд. 

"Сергій К. був частиною групи осіб, які у вересні 2022 року заклали вибухівку поблизу острова Борнхольм, спрямовану на газопроводи «Північний потік 1» та «Північний потік 2». Обвинувачений нібито був одним із координаторів операції. Він та його спільники використовували вітрильну яхту, яка вирушила з Ростока, для транспортування пристроїв. Яхту раніше було орендовано у німецької компанії за підробленими документами, що посвідчують особу, та через посередників. Вибухівка здетонувала 26 вересня 2022 року. Вибухи серйозно пошкодили обидва трубопроводи", – говорили тоді в прокуратурі

За цією ж справою підозрюють і українця Володимира Журавльова. Він перебуває в Польщі, і країна відмовилася його екстрадувати. Суд визнав, що Україна, яка зазнала агресії Росії, має право на самооборону, зокрема шляхом дій проти економічної інфраструктури ворога.

Підрив "Північних потоків" стався три року тому. Завдяки ньому російські газопроводи зупинили роботу. Українська влада заперечувала причетність до вибухів на рівні держави. 
