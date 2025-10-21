Підрив Nord Steam: у Польщі не оскаржуватимуть рішення суду щодо відмови екстрадувати українця до Німеччини

Прокуратура Варшави вирішила не оскаржувати рішення суду, який відмовив у видачі громадянина України Володимира Журавльова владі Німеччини, повідомляє RMF 24.

Раніше Журавльова затримали в Польщі на підставі Європейського ордера на арешт, виданого Німеччиною.

Міністр юстиції Польщі Вальдемар Журек на пресконференції заявив, що польська сторона не подаватиме апеляції. Він наголосив, що «рішення незалежного суду нас радує», адже Польща виконала всі юридичні вимоги, а остаточне рішення ухвалював суд.

Журек назвав це рішення «винятковим, але таким, що відповідає нормам європейського права». Він підкреслив, що суд базувався не лише на юридичних аргументах, а й урахував політичний контекст війни. Суд визнав, що Україна, яка зазнала агресії Росії, має право на самооборону, зокрема шляхом дій проти економічної інфраструктури ворога.

«Ми не можемо карати людину, яка захищає свою батьківщину. Nord Stream був частиною російської економіки, що підтримувала воєнну машину», — зазначив міністр, додавши, що Україна сьогодні бореться не лише за себе, а й за безпеку всієї Європи.

Журавльова затримали 30 вересня у місті Прушкув. Федеральна прокуратура Німеччини підозрює його у причетності до підриву газопроводу Nord Stream 2 — зокрема у «саботажі, знищенні майна та участі у вибухах». За даними слідства, група використовувала орендовану у Німеччині яхту для встановлення вибухівки на трубах газогону. Сам Журавльов заперечує усі звинувачення та стверджує, що під час вибуху перебував в Україні.

Підрив трьох із чотирьох ниток газопроводів Nord Stream 1 і 2 стався 26 вересня 2022 року на дні Балтійського моря — через сім місяців після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.