Польща не видаватиме Німеччині підозрюваного у підриві "Північних потоків" українця

Окружний суд у Варшаві вирішив відмовити в екстрадиції українця, який підозрюється у підриві "Північних потоків", до Німеччини і скасував йому тимчасовий арешт.

Про таке рішення суд оголосив під час засідання у п’ятницю, передає Укрінформ.

"Суд відмовив в екстрадиції й відхилив Володимиру Ж. арешт",- повідомила представниця адвокатської канцелярії, що представляє інтереси українця, Рената Сівецька.

