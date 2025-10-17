У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Польща не видаватиме Німеччині підозрюваного у підриві "Північних потоків" українця

Суд також скасував йому тимчасовий арешт.

Ілюстративне фото
Фото: Beata Zawrzel/IMAGO

Окружний суд у Варшаві вирішив відмовити в екстрадиції українця, який підозрюється у підриві "Північних потоків", до Німеччини і скасував йому тимчасовий арешт.

Про таке рішення суд оголосив під час засідання у п’ятницю, передає Укрінформ.

"Суд відмовив в екстрадиції й відхилив Володимиру Ж. арешт",- повідомила представниця адвокатської канцелярії, що представляє інтереси українця, Рената Сівецька. 

Що відомо про підрив "Північних потоків" 

  • У ніч на 26 вересня 2022 року три з чотирьох ниток газопроводів Північний потік-1 і Північний потік-2 було зруйновано вибухами на дні Балтійського моря в нейтральних водах. Польща та Україна звинуватили у диверсії Росію, Кремль заперечив свою причетність. Розслідування інциденту розпочали правоохоронці Німеччини, Швеції та Данії.
  • У лютому 2024 року данські правоохоронці припинили розслідування вибухів на газопроводах через відсутність підстав для порушення кримінальної справи, згодом аналогічне рішення ухвалила і Швеція.
  • У серпні цього року з’явилась інформація, що німецькі слідчі встановили особи всіх підозрюваних у підриві Північних потоків і видали ордери на арешт шести громадян України, про що йшлося у спільному розслідуванні Die Zeit, ARD і Süddeutsche Zeitung, опублікованому 27 серпня.
  • Підозрюваними визнали чотирьох водолазів, фахівця з вибухівки, капітана судна і керівника групи диверсантів. 21 серпня італійська поліція заарештувала одного з українців, якого вважають причетним до підриву газопроводу Північний потік. Наразі підозрюваний Сергій Кузнєцов перебуває за гратами в Італії.
  • 16 вересня Апеляційний суд міста Болоньї дозволив його екстрадицію до Німеччини, де йому загрожує до 15 років ув'язнення, але в суді Кузнєцов заперечував свою провину й наполягав, щоб його не передавали німецьким правоохоронцям.  Пізніше, 15 жовтня, суд скасував рішення про екстрадицію

  • 30 вересня у Варшаві було затримано другого українця, підозрюваного в організації вибухів на газопроводах. Міністр-координатор спецслужб Польщі Томаш Семоняк заявляв, що країна "не поспішатиме" з видачею українця Німеччині
Теми: , , ,
