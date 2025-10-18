Що не так з мобілізацією
Помер 103-річний китайсько-американський фізик і лауреат Нобелівської премії Чень Нін Ян

Від отримав Нобелівську премію у 1957 році.

Помер 103-річний китайсько-американський фізик і лауреат Нобелівської премії Чень Нін Ян
Чень Нін Ян
Фото: Сайт Нобелівської премії/Інститут перспективних досліджень/Алан Річардс

У Пекіні в 103-річному віці помер Чен Нін Ян, китайсько-американський фізик і лауреат Нобелівської премії.

Як пише The Guardian, про це повідомило державне інформагентство "Сіньхуа".

Зазначається, що науковець "помер після хвороби". 

Він народився у 1922 році в місті Хефей у східній провінції Китаю Аньхой. Був китайсько-американським фізиком, який працював над теорією статистичної механіки та принципами симетрії в фізиці елементарних частинок.

У 1957 році Ян розділив Нобелівську премію з фізики з Цзюндо Лі, який помер у 2024 році.

Їх нагородили за роботу, яка спростувала загальноприйняті "закони парності" – уявлення про те, що сили, які діють на фундаментальні субатомні частинки, є симетричними між правим і лівим. Іншими словами, вони зруйнували концепцію "дзеркальної симетрії".

До того, як Лі та Ян поставили під сумнів цей фундаментальний принцип, вважалося, що дзеркальне відображення будь-якого фізичного процесу показує послідовність подій, яка з такою ж імовірністю може відбутися у реальному світі. Тобто не існувало можливості визначити, чи є подія реальною, чи це її дзеркальна копія.

Ян виріс в академічному середовищі кампусу Цінхуа університету біля Пекіна, де його батько працював професором математики.

Після отримання ступеня бакалавра та магістра наук у китайських університетах він наприкінці Другої світової війни переїхав до США за стипендією Університету Чикаго.

Там він потрапив під вплив професора Енріко Фермі – італійського та натуралізованого американського фізика, відомого як творця першого у світі штучного ядерного реактора.

З 1949 року Ян був пов’язаний з Інститутом перспективних досліджень у Прінстоні, де став професором у 1955 році.
