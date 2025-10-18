На відбудову Смуги Гази можуть піти десятиліття. Вартість – близько 70 млрд доларів

Відбудова Смуги Гази після дворічної війни з Ізраїлем може тривати десятиліттями та коштуватиме щонайменше 70 млрд доларів, повідомляють експерти ООН, ЄС, Світового банку та Інституту Брукінгса.
Про це пише АВС News.
Близько 83% будівель у місті Газа пошкоджено, 40% – повністю зруйновані. Інфраструктура водопостачання, електроенергії, шкіл та лікарень практично знищена.
Тому перед початком відбудови необхідно розчистити сотні тисяч тонн уламків і усунути нерозірвані боєприпаси, що може зайняти роки. Гуманітарна ситуація залишається критичною, і людям доведеться виживати в умовах відсутності базових послуг ще тривалий час.
Ключовими викликами для відновлення є завершення війни, безпекова стабілізація Гази та забезпечення свободи переміщення людей і товарів. Хоча європейські країни, США, Канада та держави Перської затоки висловлюють готовність фінансувати відбудову, частина донорів пов’язує свою участь із прогресом у питанні створення палестинської державності.
Експерти наголошують, що відбудова буде можливою лише за наявності стабільної безпеки і міжнародної координації зусиль.
- Наразі Туреччина направила десятки рятувальників для допомоги у пошуку тіл під руїнами у Смузі Гази.
- Перед цим у місті Шарм-ель-Шейх в Єгипеті відбулося підписання історичної угоди про припинення вогню в Смузі Гази. Документ підписали президент США Дональд Трамп, президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі, глава Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган та емір Катару Тамім бін Хамад Аль Тані.
- Кроки мирної угоди включають роззброєння ХАМАС, створення тимчасового уряду в Газі та розгортання міжнародних миротворчих сил.