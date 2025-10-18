На відбудову Смуги Гази можуть піти десятиліття. Вартість – близько 70 млрд доларів

Близько 83% будівель у місті Газа пошкоджено, 40% – повністю зруйновані.

Відбудова Смуги Гази після дворічної війни з Ізраїлем може тривати десятиліттями та коштуватиме щонайменше 70 млрд доларів, повідомляють експерти ООН, ЄС, Світового банку та Інституту Брукінгса.

Про це пише АВС News.

Близько 83% будівель у місті Газа пошкоджено, 40% – повністю зруйновані. Інфраструктура водопостачання, електроенергії, шкіл та лікарень практично знищена.

Тому перед початком відбудови необхідно розчистити сотні тисяч тонн уламків і усунути нерозірвані боєприпаси, що може зайняти роки. Гуманітарна ситуація залишається критичною, і людям доведеться виживати в умовах відсутності базових послуг ще тривалий час.

Ключовими викликами для відновлення є завершення війни, безпекова стабілізація Гази та забезпечення свободи переміщення людей і товарів. Хоча європейські країни, США, Канада та держави Перської затоки висловлюють готовність фінансувати відбудову, частина донорів пов’язує свою участь із прогресом у питанні створення палестинської державності.

Експерти наголошують, що відбудова буде можливою лише за наявності стабільної безпеки і міжнародної координації зусиль.