ХАМАС передав Ізраїлю тіла ще двох заручників

У ніч на 19 жовтня ХАМАС передав представникам Червоного Хреста тіла ще двох ізраїльських заручників. Одне з тіл вже ідентифікували.

Про це повідомляє ЦАХАЛ.

Як відомо, тіла загиблих супроводжували ізраїльські військові. Тіла направили до Національного інституту судової медицини для ідентифікації.

Ізраїль підтвердив, що одне з тіл належить Ронену Енгелю, який загинув 7 жовтня 2023 року, захищаючи сім’ю під час нападу бойовиків ХАМАС на кібуц Нір-Оз.