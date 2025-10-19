ХАМАС передав Ізраїлю тіла ще двох заручників

У ніч на 19 жовтня ХАМАС передав представникам Червоного Хреста тіла ще двох ізраїльських заручників. Одне з тіл вже ідентифікували.
Про це повідомляє ЦАХАЛ.
Як відомо, тіла загиблих супроводжували ізраїльські військові. Тіла направили до Національного інституту судової медицини для ідентифікації.
Ізраїль підтвердив, що одне з тіл належить Ронену Енгелю, який загинув 7 жовтня 2023 року, захищаючи сім’ю під час нападу бойовиків ХАМАС на кібуц Нір-Оз.
- За домовленістю, досягнутою за посередництва Трампа, ХАМАС має передати Ізраїлю всіх 48 заручників ‒ як живих, так і загиблих ‒ протягом 72 годин після відведення ізраїльських військ до так званої “жовтої лінії” в Газі.
- В обмін Ізраїль звільняє 250 палестинських в’язнів і 1 700 затриманих у Смузі Гази, серед яких ‒ майже 20 дітей.