Зеленський готовий до тристоронньої зустрічі в Будапешті

Він заявляв про готовність до переговорів неодноразово, але саме Росія не просуває це питання.

Президент Володимир Зеленський готовий зустрітися у Будапешті з американським колегою Дональдом Трампом і лідером росіян Владіміром Путіним, якщо буде відповідне запрошення. Про це він сказав на зустрічі з журналістами 19 жовтня.

Йдеться про готовність до так званої човникової дипломатії або ж до тристоронньої зустрічі. Зараз запрошення не було.

“Якщо мене запросять до Будапешта, якщо це буде запрошення у форматі, коли ми зустрічаємося втрьох, або, як це називається, shuttle diplomacy, президент Трамп зустрічається з Путіним і президент Трамп зустрічається зі мною, то в тому чи іншому форматі, ми погодимося”, – сказав він.

Зеленський додав, що багато залежить від того, яку саме зустріч Україні можуть запропонувати.

“Якщо конфігурація, де Америка посередині, це одна історія. А якщо конфігурація така, що тиск тільки на Україну, ніхто не вийде переможцем. Ми не дамо перемогу «рускім»”, – запевнив він.

На його думку, Трамп хоче зустрітися з Путіним, оскільки прагне швидко закінчити війну.

Зеленський вважає, що для зустрічі з Путіним краще було б обрати іншу країну, а не Угорщину.

"Ми говорили і публічно, і непублічно, що ми готові до зустрічі в будь-якому форматі, який спрацює. Безумовно, я вважаю, що головне – це результат. Я не вважаю, що Будапешт – найкращий майданчик для цієї зустрічі. Безумовно, якщо це може принести мир, то все одно в якій країні буде зустріч. Але я повинен зауважити, що я віддав достатньо свого часу для зустрічі з паном Віткоффом в Парижі, щоб його ідея про Угорщину була, скажімо так, стриманою. Бо було багато різних достойних варіантів – і це Швейцарія, Австрія, Ватикан, Саудівська Аравія, Катар, Туреччина. Тому що ми говоримо про мир в Україні, а не про вибори в Угорщині. Я не вважаю, що прем'єр-міністр, який всюди блокує Україну, може зробити щось позитивне для українців або хоча б щось врівноважене", – пояснив він.