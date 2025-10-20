Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ГоловнаСвіт

Зеленський готовий до тристоронньої зустрічі в Будапешті

Він заявляв про готовність до переговорів неодноразово, але саме Росія не просуває це питання. 

Зеленський готовий до тристоронньої зустрічі в Будапешті
ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський готовий зустрітися у Будапешті з американським колегою Дональдом Трампом і лідером росіян Владіміром Путіним, якщо буде відповідне запрошення. Про це він сказав на зустрічі з журналістами 19 жовтня.

Йдеться про готовність до так званої човникової дипломатії або ж до тристоронньої зустрічі. Зараз запрошення не було.

“Якщо мене запросять до Будапешта, якщо це буде запрошення у форматі, коли ми зустрічаємося втрьох, або, як це називається, shuttle diplomacy, президент Трамп зустрічається з Путіним і президент Трамп зустрічається зі мною, то в тому чи іншому форматі, ми погодимося”, – сказав він. 

Зеленський додав, що багато залежить від того, яку саме зустріч Україні можуть запропонувати. 

“Якщо конфігурація, де Америка посередині, це одна історія. А якщо конфігурація така, що тиск тільки на Україну, ніхто не вийде переможцем. Ми не дамо перемогу «рускім»”, – запевнив він. 

На його думку, Трамп хоче зустрітися з Путіним, оскільки прагне швидко закінчити війну. 

Зеленський вважає, що для зустрічі з Путіним краще було б обрати іншу країну, а не Угорщину. 

"Ми говорили і публічно, і непублічно, що ми готові до зустрічі в будь-якому форматі, який спрацює. Безумовно, я вважаю, що головне – це результат. Я не вважаю, що Будапешт – найкращий майданчик для цієї зустрічі. Безумовно, якщо це може принести мир, то все одно в якій країні буде зустріч. Але я повинен зауважити, що я віддав достатньо свого часу для зустрічі з паном Віткоффом в Парижі, щоб його ідея про Угорщину була, скажімо так, стриманою. Бо було багато різних достойних варіантів – і це Швейцарія, Австрія, Ватикан, Саудівська Аравія, Катар, Туреччина. Тому що ми говоримо про мир в Україні, а не про вибори в Угорщині. Я не вважаю, що прем'єр-міністр, який всюди блокує Україну, може зробити щось позитивне для українців або хоча б щось врівноважене", – пояснив він.

  • Трамп провів телефонну розмову з Путіним за день до зустрічі з Володимиром Зеленським. Ініціатива розмови походила від Москви. За її результатами американський президент анонсував зустріч із Путіним у Будапешті протягом кількох тижнів. Зеленський, за його словами, зможе бути на зв'язку.
  • Однією з головним тем, з якими президент України рушав до Вашингтона, було прохання дозволити продаж далекобійних ракет Tomahawk. В обмін на це Україна пропонує далекобійні дрони. Однак результату поки немає: після переговорів Зеленський сказав, що цю тему мають коментувати США, а вони ескалації не хочуть. 
﻿
