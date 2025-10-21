З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
ЦПД: Росія втратила один з ключових елементів енергосистеми — підстанцію “Вешкайма”
ЦПД: Росія втратила один з ключових елементів енергосистеми — підстанцію “Вешкайма”
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
ГоловнаСвіт

Демократи у Сенаті 11-ий раз заблокували припинення шатдауну

Розпочинається четвертий тиждень зупинки роботи уряду.

Демократи у Сенаті 11-ий раз заблокували припинення шатдауну
Фото: EPA/UPG

У Сенаті США вже водинадцяте безрезультатно завершилося голосування за республіканський бюджетний законопроєкт, який міг би вивести країну зі стану шатдауну.

Як пише CNN, документ, давно погоджений Палатою представників, знову не зміг набрати потрібні для ухвалення 60 голосів сенаторів. Двоє демократів порушили партійну дисципліну і підтримали проєкт, але цього було замало.

Лідер республіканців Джон Тун звинуватив опонентів у підтримці зупинки роботи урядових установ, бо це нібито "слугує їхнім політичним цілям". Натомість речник меншості Чак Шумер парирував, що республіканці "здається, цілком задоволені тим, що не потрібно працювати, не потрібно домовлятися, але можна підвищити вартість медицини для 20 мільйонів американців робочого класу". 

Шатдаун, під час якого низка урядових відомств США не можуть працювати, бо не мають фінансування, триває вже три тижні.  
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies