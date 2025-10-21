Демократи у Сенаті 11-ий раз заблокували припинення шатдауну

У Сенаті США вже водинадцяте безрезультатно завершилося голосування за республіканський бюджетний законопроєкт, який міг би вивести країну зі стану шатдауну.

Як пише CNN, документ, давно погоджений Палатою представників, знову не зміг набрати потрібні для ухвалення 60 голосів сенаторів. Двоє демократів порушили партійну дисципліну і підтримали проєкт, але цього було замало.

Лідер республіканців Джон Тун звинуватив опонентів у підтримці зупинки роботи урядових установ, бо це нібито "слугує їхнім політичним цілям". Натомість речник меншості Чак Шумер парирував, що республіканці "здається, цілком задоволені тим, що не потрібно працювати, не потрібно домовлятися, але можна підвищити вартість медицини для 20 мільйонів американців робочого класу".

Шатдаун, під час якого низка урядових відомств США не можуть працювати, бо не мають фінансування, триває вже три тижні.