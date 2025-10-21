Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ЦПД: Росія втратила один з ключових елементів енергосистеми — підстанцію “Вешкайма”
ЦПД: Росія втратила один з ключових елементів енергосистеми — підстанцію “Вешкайма”
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ГоловнаСвіт

У Бельгії запровадять добровільну військову службу для молоді

Такий крок має допомогти залучити нове покоління до оборони країни, не повертаючись до примусової служби.

У Бельгії запровадять добровільну військову службу для молоді
Фото: Facebook/Diplomatie.Belgium

Бельгія запроваджує програму добровільної військової служби для 17-річних громадян. 

Про це заявив міністр оборони Тео Франкен, передає "Радіо Свобода".

"Ми почнемо з року добровільної служби для молоді. Я надішлю лист кожному 17-річному. Цей лист уже готовий, він надійде в листопаді. Це 130 тисяч людей у Бельгії. Ми запрошуємо їх приєднатися до цієї служби – вона добровільна, не обов’язкова", – сказав міністр.

Франкен пояснив, що такий крок має допомогти залучити нове покоління до оборони країни, не повертаючись до примусової служби. При цьому він зазначив, що популярність військової служби в Бельгії нині зростає.

"Оборона знову «в тренді». Ми побили рекорд за кількістю людей, які подали заявки на службу – понад 10 тисяч торік. І цього року, лише у вересні, кількість зросла ще на 10%. У нас багато молоді, яка хоче служити, і багато резервістів", - додав міністр.

Він також оголосив про плани змінити правила прийому до резерву, щоб залучити більше фахівців і зробити систему гнучкішою.

"Я скасую деякі вікові обмеження. Зараз, щоб бути резервістом, треба бути молодшим за 50 років. Але якщо комусь 52 і він у чудовій формі – чому ні? Ми маємо бути гнучкішими", – пояснив Франкен.

Він навів приклад, коли через надто жорсткі критерії оборона втрачає цінних спеціалістів.

"Коли ви маєте кібервоїна, який важить 200 кілограмів, їсть багато «Снікерсів» і «Твіксів», але він найкращий у Бельгії у своїй сфері – і не може вступити на службу, це безглуздо. Ми маємо дозволити таким людям воювати у кіберпросторі. Не потрібно бігати 10 кілометрів за 40 хвилин, щоб захищати країну в інтернеті", - сказав міністр. 

  • У квітні уряд Бельгії виділив додаткові чотири мільярди євро на оборону. Таким чином, Бельгія збільшила витрати на оборону до 2% ВВП до кінця року.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies