У Бельгії запровадять добровільну військову службу для молоді

Бельгія запроваджує програму добровільної військової служби для 17-річних громадян.

Про це заявив міністр оборони Тео Франкен, передає "Радіо Свобода".

"Ми почнемо з року добровільної служби для молоді. Я надішлю лист кожному 17-річному. Цей лист уже готовий, він надійде в листопаді. Це 130 тисяч людей у Бельгії. Ми запрошуємо їх приєднатися до цієї служби – вона добровільна, не обов’язкова", – сказав міністр.

Франкен пояснив, що такий крок має допомогти залучити нове покоління до оборони країни, не повертаючись до примусової служби. При цьому він зазначив, що популярність військової служби в Бельгії нині зростає.

"Оборона знову «в тренді». Ми побили рекорд за кількістю людей, які подали заявки на службу – понад 10 тисяч торік. І цього року, лише у вересні, кількість зросла ще на 10%. У нас багато молоді, яка хоче служити, і багато резервістів", - додав міністр.

Він також оголосив про плани змінити правила прийому до резерву, щоб залучити більше фахівців і зробити систему гнучкішою.

"Я скасую деякі вікові обмеження. Зараз, щоб бути резервістом, треба бути молодшим за 50 років. Але якщо комусь 52 і він у чудовій формі – чому ні? Ми маємо бути гнучкішими", – пояснив Франкен.

Він навів приклад, коли через надто жорсткі критерії оборона втрачає цінних спеціалістів.

"Коли ви маєте кібервоїна, який важить 200 кілограмів, їсть багато «Снікерсів» і «Твіксів», але він найкращий у Бельгії у своїй сфері – і не може вступити на службу, це безглуздо. Ми маємо дозволити таким людям воювати у кіберпросторі. Не потрібно бігати 10 кілометрів за 40 хвилин, щоб захищати країну в інтернеті", - сказав міністр.