ГоловнаСвіт

У Литві заявили, що приліт метеокуль був скоординованою операцією

Це була найінтенсивніша хвиля повітряних куль з контрабандою сигарет до країни цього року.

У Литві заявили, що приліт метеокуль був скоординованою операцією
Керівник Національного центру управління кризовими ситуаціями Литви Вільмантас Віткаускас
Фото: LRT

Десятки метеозондів, які потрапили у повітряний простір Литви з Білорусі, запустили у межах скоординованої операції.

Так вважає керівник Національного центру управління кризовими ситуаціями Литви (NKVC ) Вільмантас Віткаускас, повідомляє LRT.

“Інтенсивність та кількість запусків повітряних куль були дуже високими, і, найімовірніше, це було не з однієї точки – це була скоординована операція”, – сказав він.

За словами Віткаускаса, повітряні кулі виявили у п’яти муніципалітетах: Лаздіяй, Друскінінкай, Варена, Шальчінінкай та Вільнюс. Пошуки куль тривають, наразі знайдено п’ять.

Окрім того, затримано одну особу та вилучено близько 7000 пачок контрабандних сигарет.

“Останнє порушення повітряного простору було зафіксовано поблизу Вільнюського аеропорту. Географічне охоплення дуже широке”, – сказав чиновник.

Закриття аеропорту Вільнюса вплинуло на 30 рейсів та 4000 пасажирів.

Віткаускас додав, що це була найінтенсивніша хвиля повітряних куль з контрабандою сигарет до Литви цього року. “Інтенсивність вимірюється двома параметрами: проміжком часу, протягом якого повітряні кульки були запущені в бік Литви, та їхньою кількістю. Тому постачальник аеронавігаційних послуг “Oro Navigacija” вирішив призупинити польоти, щоб забезпечити безпеку цивільної авіації”, – пояснив Віткаускас.

Крім того, вночі тимчасово зупинили два контрольно-пропускні пункти на кордоні Литви з Білоруссю – Мядинінкай і Шальчінінкай. Це було превентивне рішення, роботу КПП відновили.

  • 5 жовтня аеропорт Вільнюса на декілька годин зупиняв роботу через повітряні кулі в повітряному просторі Литви.
  • Аеропорт Мюнхена припиняв роботу через проліт дронів. 3 тисячі пасажирів не могли розпочати подорож.
  • 30 вересня у норвезькому місті Бреннейсунн помітили невідомий безпілотник, через який було призупинено роботу місцевого аеропорту. 
  • 22 вересня невідомий дрон пролетів поруч з офісом прем'єр-міністра Норвегії, штабом армії та оборонним відомством країни. Пізніше стало відомо, БпЛА запустили сінгапурські туристи, подружжя оштрафували.
