Литва висловила протест Білорусі через порушення повітряного простору

У МЗС Литви закликали не допустити повторення інциденту.

Міністерство закордонних справ Литви 22 жовтня викликало тимчасового повіреного у справах Білорусі через порушення білоруською стороною повітряного простору країни.

Про це повідомили на сайті МЗС Литви.

Як зазначається, 21 жовтня з території Білорусі до Литви залетіли повітряні кулі, що призвело до тимчасового припинення роботи литовського аеропорту та спричинило економічні збитки.

У МЗС наголосили, що порушення державного кордону є грубим порушенням міжнародного права.

Відомство закликало Білорусь забезпечити належний контроль над своїм повітряним простором, розслідувати інцидент і не допустити його повторення.

Також литовська сторона попередила, що у разі нових незаконних порушень повітряного простору залишає за собою право вжити відповідних контрзаходів.

У зв’язку з інцидентом прем’єр-міністерка Литви Інґа Руґінене скликала термінове засідання комісії з питань національної безпеки.