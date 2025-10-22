Литва висловила протест Білорусі через порушення повітряного простору

Міністерство закордонних справ Литви 22 жовтня викликало тимчасового повіреного у справах Білорусі через порушення білоруською стороною повітряного простору країни.
Про це повідомили на сайті МЗС Литви.
Як зазначається, 21 жовтня з території Білорусі до Литви залетіли повітряні кулі, що призвело до тимчасового припинення роботи литовського аеропорту та спричинило економічні збитки.
У МЗС наголосили, що порушення державного кордону є грубим порушенням міжнародного права.
Відомство закликало Білорусь забезпечити належний контроль над своїм повітряним простором, розслідувати інцидент і не допустити його повторення.
Також литовська сторона попередила, що у разі нових незаконних порушень повітряного простору залишає за собою право вжити відповідних контрзаходів.
У зв’язку з інцидентом прем’єр-міністерка Литви Інґа Руґінене скликала термінове засідання комісії з питань національної безпеки.
- 21 жовтня повітряний рух у Вільнюському аеропорту було призупинено через присутність десятків повітряних куль контрабандистів у повітряному просторі.