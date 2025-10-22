Сьогодні вранці Росія вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів ЗСУ, є загиблі та поранені
Сьогодні вранці Росія вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів ЗСУ, є загиблі та поранені
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
ГоловнаСвіт

Литва висловила протест Білорусі через порушення повітряного простору

У МЗС Литви закликали не допустити повторення інциденту.

Литва висловила протест Білорусі через порушення повітряного простору
Прапор Литви
Фото: EPA/UPG

Міністерство закордонних справ Литви 22 жовтня викликало тимчасового повіреного у справах Білорусі через порушення білоруською стороною повітряного простору країни. 

Про це повідомили на сайті МЗС Литви.

Як зазначається, 21 жовтня з території Білорусі до Литви залетіли повітряні кулі, що призвело до тимчасового припинення роботи литовського аеропорту та спричинило економічні збитки.

У МЗС наголосили, що порушення державного кордону є грубим порушенням міжнародного права. 

Відомство закликало Білорусь забезпечити належний контроль над своїм повітряним простором, розслідувати інцидент і не допустити його повторення.

Також литовська сторона попередила, що у разі нових незаконних порушень повітряного простору залишає за собою право вжити відповідних контрзаходів.

У зв’язку з інцидентом прем’єр-міністерка Литви Інґа Руґінене скликала термінове засідання комісії з питань національної безпеки.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies