Генсек НАТО візьме участь у зустрічі "Коаліції охочих" в Лондоні

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у пʼятницю відвідає Лондон для участі в зустрічі "Коаліції охочих", яку спільно організовують прем’єр-міністр Великої Британії сер Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу НАТО.

Зазначається, що на 18:05 (Центральноєвропейський час), запланована спільна пресконференція генерального секретаря НАТО, прем’єр-міністра Великої Британії та президента України.

20 жовтня Макрон анонсував зустріч "Коаліції охочих" у п’ятницю, яка пройде у гібридному форматі - онлайн та офлайн - за участі президента України Володимира Зеленського.

22 жовтня Зеленський заявив, що "Коаліція охочих має фіналізувати гарантії безпеки для України якнайшвидше, це важливий елемент в закінченні війни".

Що таке коаліція охочих?