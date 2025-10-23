Генсек НАТО візьме участь у зустрічі "Коаліції охочих" в Лондоні

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у пʼятницю відвідає Лондон для участі в зустрічі "Коаліції охочих", яку спільно організовують прем’єр-міністр Великої Британії сер Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу НАТО.
Зазначається, що на 18:05 (Центральноєвропейський час), запланована спільна пресконференція генерального секретаря НАТО, прем’єр-міністра Великої Британії та президента України.
20 жовтня Макрон анонсував зустріч "Коаліції охочих" у п’ятницю, яка пройде у гібридному форматі - онлайн та офлайн - за участі президента України Володимира Зеленського.
22 жовтня Зеленський заявив, що "Коаліція охочих має фіналізувати гарантії безпеки для України якнайшвидше, це важливий елемент в закінченні війни".
Що таке коаліція охочих?
- На тлі напруги в відносинах Києва і Вашингтона Європа активізувала зусилля з забезпечення справедливого миру для України. Лідерство в цьому питанні на себе взяли Лондон і Париж. Британський прем'єр-міністр першим оголосив, що його країна готова надіслати миротворців на територію України, які повинні гарантувати безпеку після того, як Україна і Росія домовляться про припинення війни. Стармер і французький президент Еммануель Макрон влаштовують зустрічі з лідерами інших країн, аби напрацювати конкретні кроки.
- Наразі "Коаліція охочих" об'єднує близько 30 країн, і хоча не всі з них готові надіслати власні війська до України, вони засвідчують підтримку цій ідеї та висловлюють бажання допомагати різними шляхами.