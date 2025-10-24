У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Світ

​Південна Корея просить Трампа зустрітися з Кім Чен Ином

На думку міністра у справах об'єднання, це може допомогти прокласти шлях до встановлення миру на Корейському півострові.

​Південна Корея просить Трампа зустрітися з Кім Чен Ином
Архівне фото
Фото: EPA\UPG

Міністр у справах об'єднання Південної Кореї Чон Дон Йон закликав президента США Дональда Трампа зустрітися з главою Північної Кореї Кім Чен Ином.

Про це повідомляє Yonhap.

За словами Йона, це може допомогти прокласти шлях до встановлення миру на Корейському півострові.

Він назвав поїздку Трампа для участі у форумі Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва "можливістю з небес". Йон вважає, що це може допомогти також зміцнити позиції Північної Кореї на світовій арені та її економіку.

"Лідери Північної Кореї та США не повинні втратити цю можливість... Це зміцнить міжнародний авторитет КНДР і поліпшить життя її народу, а для цього необхідно гарантувати мир і стабільність, що можливо тільки шляхом зустрічі з президентом Трампом. Вони мають ухвалити сміливе рішення", – заявив Чон Дон Йон.

Раніше CNN повідомило, що посадовці адміністрації Трампа приватно обговорювали можливість зустрічі Трампа і  Кім Чен Ина під час візиту американського лідера до Азії в листопаді.

  • Трамп стверджує, що досі має дуже добрі стосунки з Кім Чен Ином, хоча офіційних контактів між США та КНДР наразі немає.
  • Під час першого президентського терміну Трампа (2017–2021 рр) відбулося кілька історичних зустрічей з Ином, зокрема в Сінгапурі (2018) та у демілітаризованій зоні між Південною та Північною Кореєю (2019). 
﻿
