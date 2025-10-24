​Південна Корея просить Трампа зустрітися з Кім Чен Ином

На думку міністра у справах об'єднання, це може допомогти прокласти шлях до встановлення миру на Корейському півострові.

Міністр у справах об'єднання Південної Кореї Чон Дон Йон закликав президента США Дональда Трампа зустрітися з главою Північної Кореї Кім Чен Ином.

Про це повідомляє Yonhap.

За словами Йона, це може допомогти прокласти шлях до встановлення миру на Корейському півострові.

Він назвав поїздку Трампа для участі у форумі Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва "можливістю з небес". Йон вважає, що це може допомогти також зміцнити позиції Північної Кореї на світовій арені та її економіку.

"Лідери Північної Кореї та США не повинні втратити цю можливість... Це зміцнить міжнародний авторитет КНДР і поліпшить життя її народу, а для цього необхідно гарантувати мир і стабільність, що можливо тільки шляхом зустрічі з президентом Трампом. Вони мають ухвалити сміливе рішення", – заявив Чон Дон Йон.

Раніше CNN повідомило, що посадовці адміністрації Трампа приватно обговорювали можливість зустрічі Трампа і Кім Чен Ина під час візиту американського лідера до Азії в листопаді.