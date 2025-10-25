Пентагон прийняв анонімний внесок у $130 млн для часткового покриття зарплат військовим

У Білому домі та Міноборони не розкривають, хто саме зробив пожертву та чи була вона належним чином перевірена.

Посадовці міністерства оборони США повідомили, що відомство прийняло анонімну пожертву розміром 130 млн доларів від заможного благодійника, щоб допомогти виплатити зарплати військовим під час призупинення роботи уряду (шатдауну), але не надали жодних додаткових деталей про це.

Про це пишуть CNN та Politico.

Президент Дональд Трамп раніше оголосив про цей внесок, заявивши, що гроші надійшли від його "друга", який зробив пожертву "з патріотичних міркувань". Поки шатдаун триває, Пентагон уже перекинув невикористані кошти з наукових програм, щоб забезпечити виплату зарплат військовим у середині місяця, проте подальші виплати залишаються під питанням.

У п’ятницю речник Пентагону Шон Парнелл заявив, що міністерство оборони прийняло кошти "в межах своїх загальних повноважень щодо прийняття подарунків". У відомстві відмовилися відповідати на запитання, чи є донор громадянином США або іноземним громадянином.

"Пожертва була зроблена за умови, що її буде використано для компенсації витрат на заробітну плату та пільги військовослужбовців", – сказав Парнелл.

У Білому домі повідомили, що вартість виплат військовим за першу половину жовтня становила 6,5 млрд доларів. За підрахунками військового аналітика Тодда Гаррісона з American Enterprise Institute, пожертви вистачить лише на третину одного дня виплат усім військовим США. У США є приблизно 1,3 мільйона військовослужбовців, тобто пожертви вистачить на виплату близько 100 доларів на військовослужбовця.

Існують спеціальні федеральні рахунки, на які можна робити пожертви оборонним програмам, але зазвичай вони строго обмежуються конкретними цілями та попередньо затверджуються Конгресом. Представники Білого дому не пояснили, як саме ці кошти будуть проведені через держскарбницю.

Згідно з правилами Міноборони, усі пожертви понад $10 000, призначені для військових або їхніх родин, повинні пройти етичну перевірку, щоб гарантувати, що "донор не має суттєвих інтересів, на які може вплинути подарунок". Для іноземних донорів передбачено ще жорсткішу перевірку.

Тема виплат військовим під час шатдауну спричинила політичну напругу в Конгресі. Лідери республіканців у Палаті представників відмовляються повертатися до роботи, щоб проголосувати за окремий закон про захист зарплат військових, попри двопартійну підтримку, намагаючись натиснути на демократів у Сенаті та змусити їх ухвалити тимчасовий бюджет.

У четвер республіканці в Сенаті намагалися просунути законопроєкт про виплату зарплат військовим і іншим працівникам, які не були відправлені у відпустку без збереження зарплати, проте більшість демократів заблокувала ініціативу, оскільки з неї були виключені працівники, які перебувають у вимушеній відпустці.

Наступного тижня Конгрес може розглянути ще кілька законопроєктів, пов’язаних з оплатою праці військових.Наступна виплата зарплат військовим запланована на 30 жовтня.