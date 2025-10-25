Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
ГоловнаСвіт

У Грузії затримали трьох громадян Китаю, які намагалися незаконно придбати уран

Підозрювані пропонували за два кілограми урану 400 тисяч доларів.

У Грузії затримали трьох громадян Китаю, які намагалися незаконно придбати уран
Ілюстративне фото
Фото: depositphoto

У Тбілісі співробітники Служби державної безпеки Грузії затримали трьох громадян Китаю, які намагалися незаконно придбати два кілограми урану, пише NewsGeorgia. 

Відомо, що підозрювані планували заплатити за уран 400 тисяч доларів і мали намір нелегально переправити його до Китаю через територію Росії.

"Один із громадян КНР, який перебував у Грузії з порушенням режиму, для реалізації злочинного задуму привіз до країни експертів, зацікавлених у придбанні урану, і розпочав активні пошуки ядерних матеріалів по всій країні. Координацію цих дій здійснювали інші члени злочинної групи з Китаю", — ідеться у повідомленні.

Під час підготовки угоди СДБ отримала оперативну інформацію, яка дозволила встановити особи підозрюваних і затримати їх. На оперативних кадрах, оприлюднених службою, показано уран, який намагалися придбати громадяни Китаю.

Також проведено обшуки у місцях тимчасового проживання затриманих у Тбілісі та Батумі.
