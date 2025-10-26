В Аргентині сьогодні проходять парламентські вибори.

Про це повідомляє The Guardian.

"Громадяни Аргентини мають винести вердикт дворічній адміністрації президента Хав'єра Мілея на тлі політичної та економічної кризи і звинувачень у втручанні з боку його союзника - президента США Дональда Трампа", - пише видання.

Зазначається, що поразка на проміжних виборах буде для Мілея серйозним ударом.

У серпні на мітингу Мілея закидали камінням, а у вересні його партія La Libertad Avanza зазнала поразки на виборах у провінції Буенос-Айрес, де мешкає 40% населення Аргентини.

Як пише Deutsche Welle, президент та його партія прагнуть збільшити свою невелику фракцію у Конгресі. З вересня цього року Мілей зіткнувся з кількома політичними ударами, оскільки Конгрес відхилив запропоновані ним законопроєкти.