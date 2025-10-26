Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
​В Аргентині сьогодні проходять парламентські вибори

​В Аргентині сьогодні проходять парламентські вибори
Фото: TravelAsk

В Аргентині сьогодні проходять парламентські вибори.

Про це повідомляє The Guardian.

"Громадяни Аргентини мають винести вердикт дворічній адміністрації президента Хав'єра Мілея на тлі політичної та економічної кризи і звинувачень у втручанні з боку його союзника - президента США Дональда Трампа", - пише видання.

Зазначається, що поразка на проміжних виборах буде для Мілея серйозним ударом.

У серпні на мітингу Мілея закидали камінням, а у вересні його партія La Libertad Avanza зазнала поразки на виборах у провінції Буенос-Айрес, де мешкає 40% населення Аргентини.

Як пише Deutsche Welle, президент та його партія прагнуть збільшити свою невелику фракцію у Конгресі. З вересня цього року Мілей зіткнувся з кількома політичними ударами, оскільки Конгрес відхилив  запропоновані ним законопроєкти.

  • 15 жовтня президент США Трамп, який нещодавно надав Аргентині значну фінансову допомогу, заявив, що Штати припинять фінансову підтримку уряду Мілея, якщо він не покаже позитивних результатів на цих виборах. На кону фактично опинилися 20 мільярдів доларів, які Білий дім обіцяв спрямувати на порятунок аргентинської фінансової системи.

 
﻿
