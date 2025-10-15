Зимова кампанія України
Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
У Львові затримали росіянина, який вступив добровольцем у Сили оборони і міг шпигувати для ворога
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
США припинять допомогу Аргентині, якщо Мілей програє проміжні вибори

Однодумець Трампа опинився у становищі "пан чи пропав".

США припинять допомогу Аргентині, якщо Мілей програє проміжні вибори
Дональд Трамп і Хав'єр Мілей
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп прийняв у Білому домі свого аргентинського колегу і однодумця Хав'єра Мілея.

Як пише The Guardian, глава латиноамериканської держави приїхав до Вашингтона шукати фінансової та моральної підтримки перед проміжними виборами, які відбудуться 26 жовтня. Натомість фактично отримав від Трампа ультиматум.

Республіканець заявив, що США продовжуватимуть інвестувати в економіку Аргентини лише за умови, що Мілею вдасться виграти прийдешнє волевиявлення. На кону фактично опинилися 20 мільярдів доларів, які Білий дім обіцяв спрямувати на порятунок аргентинської фінансової системи.

Трамп додав, що вважає Мілея "людиною з правильною філософією та великим лідером". Президент пожартував, що його колега "теж відданий ідеї MAGA - але це Make Argentina Great Again".
