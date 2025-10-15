США припинять допомогу Аргентині, якщо Мілей програє проміжні вибори

Однодумець Трампа опинився у становищі "пан чи пропав".

Президент США Дональд Трамп прийняв у Білому домі свого аргентинського колегу і однодумця Хав'єра Мілея.

Як пише The Guardian, глава латиноамериканської держави приїхав до Вашингтона шукати фінансової та моральної підтримки перед проміжними виборами, які відбудуться 26 жовтня. Натомість фактично отримав від Трампа ультиматум.

Республіканець заявив, що США продовжуватимуть інвестувати в економіку Аргентини лише за умови, що Мілею вдасться виграти прийдешнє волевиявлення. На кону фактично опинилися 20 мільярдів доларів, які Білий дім обіцяв спрямувати на порятунок аргентинської фінансової системи.

Трамп додав, що вважає Мілея "людиною з правильною філософією та великим лідером". Президент пожартував, що його колега "теж відданий ідеї MAGA - але це Make Argentina Great Again".