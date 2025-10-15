ЄС розширить проєкт «стіна дронів» — він охопить усі країни Євросоюзу

Проєкт «стіна дронів», який Європейська комісія представить 16 жовтня, охопить не тільки держави Східного чи Південного флангу, а всю територію Євросоюзу.

Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас напередодні зустрічі міністрів оборони країн блоку у Брюсселі, повідомляє «Європейська правда».

«Коли ми вперше почали говорити про “стіну дронів”, то йшлося лише про східний напрямок. Але згодом інші країни-члени зазначили, що загроза може надходити й із моря — наприклад, із кораблів. Це означає, що ризики є також для південних держав», — пояснила Каллас.

За її словами, нова концепція передбачає створення єдиної системи протидії безпілотникам, яка покриє всі регіони Євросоюзу та забезпечить захист від зовнішніх атак.

«Фактично ми вже говоримо про захист усієї Європи, коли йдеться про боротьбу з дронами. Саме це — інноваційний підхід, який ми маємо розвивати: знайти найефективніші способи захисту Європи від таких атак», — наголосила Каллас.

Очікується, що «стіна дронів» стане частиною спільної оборонної стратегії ЄС та включатиме як системи радіоелектронної боротьби, так і нові технології виявлення та перехоплення безпілотників.