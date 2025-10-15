Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Світ

ЄС розширить проєкт «стіна дронів» — він охопить усі країни Євросоюзу

Спочатку ішлося про східний напрям.

ЄС розширить проєкт «стіна дронів» — він охопить усі країни Євросоюзу
Кая Каллас
Фото: insidethegames.biz

Проєкт «стіна дронів», який Європейська комісія представить 16 жовтня, охопить не тільки держави Східного чи Південного флангу, а всю територію Євросоюзу.

Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас напередодні зустрічі міністрів оборони країн блоку у Брюсселі, повідомляє «Європейська правда».

«Коли ми вперше почали говорити про “стіну дронів”, то йшлося лише про східний напрямок. Але згодом інші країни-члени зазначили, що загроза може надходити й із моря — наприклад, із кораблів. Це означає, що ризики є також для південних держав», — пояснила Каллас.

За її словами, нова концепція передбачає створення єдиної системи протидії безпілотникам, яка покриє всі регіони Євросоюзу та забезпечить захист від зовнішніх атак.

«Фактично ми вже говоримо про захист усієї Європи, коли йдеться про боротьбу з дронами. Саме це — інноваційний підхід, який ми маємо розвивати: знайти найефективніші способи захисту Європи від таких атак», — наголосила Каллас.

Очікується, що «стіна дронів» стане частиною спільної оборонної стратегії ЄС та включатиме як системи радіоелектронної боротьби, так і нові технології виявлення та перехоплення безпілотників.
