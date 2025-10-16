Politico: відносини Трампа з Зеленським покращилися після кількох місяців напруження

Відносини між президентами США і України, Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським, помітно потеплішали після кількох місяців напруження.
Про це пише Politico.
Видання зазначає, що попри гучну сварку у Білому домі й скандальну зустріч Трампа з Путіним на Алясці, Вашингтон і Київ зараз демонструють курс на зближення та готовність збільшити зусилля для припинення війни.
Politico нагадує що на початку року обстановка у відносинах Трампа та Зеленського була зовсім іншою. Під час лютневої зустрічі у Білому домі, яку свідки назвали "бурхливою", Трамп та Венс різко спілкувалися із президентом України.
"У вас зараз немає карт на руках", - говорив тоді Трамп.
Ситуація загострилася після зустрічі Трампа з президентом Росії в Анкориджі на Алясці. Кадри їхнього дружнього спілкування викликали тривогу у Києві та Європі. Проте, саміт не приніс вигоди Кремлю, а реакція ЗМІ, які назвали його "тріумфом Путіна", роздратувала навіть самого Трампа.
Після цього тон Вашингтона змінився. Українські чиновники, зокрема керівник Офісу президента Андрій Єрмак і прем’єрка Юлія Свириденко, провели низку перемовин у США, обговорюючи підтримку Києва і можливі умови для переговорів з РФ.
Видання також пише, що наразі очікується, що нова особиста зустріч Трампа і Зеленського у Білому домі у п’ятницю "стане початком стабільного партнерства, а не чергової сварки".
Що передувало
- У лютому Зеленський під час візиту до США вступив у суперечку з Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом. Трамп сказав президенту України, що "у вас зараз немає карт на руках" і звинуватив Зеленського в тому, що він "грає у карти з Третьою світовою війною". Також Трамп сказав, що "у вас дуже маленькі шанси", коментуючи ситуацію з війною.
- Друга зустріч Трампа і Зеленського в Овальному кабінеті Білого дому відбулася у значно приязнішій атмосфері, аніж злощасна розмова в лютому. Трамп пообіцяв, що США будуть залучені до безпекових гарантій нашій країні, однак заявив, що припинення бойових дій не потрібне для мирного процесу, що певним чином корелює з позицією РФ. Докладніше читайтет в матеріалі Lb.ua "Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський".
- У п'ятницю, 17 жовтня, відбудеться третя зустріч Трампа з Зеленським. Напередодні президент США відповів на запитання, про що саме він говоритиме зі своїм українським колегою. Трамп зазначив, що темою зустрічі стане війна, а саме - бажання української сторони "перейти в наступ", для чого, очевидно, потрібні американські ракети Tomahawk.