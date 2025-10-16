Politico: відносини Трампа з Зеленським покращилися після кількох місяців напруження

Видання зазначає, що Вашингтон і Київ зараз демонструють курс на зближення та готовність збільшити зусилля для припинення війни.

Відносини між президентами США і України, Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським, помітно потеплішали після кількох місяців напруження.

Про це пише Politico.

Видання зазначає, що попри гучну сварку у Білому домі й скандальну зустріч Трампа з Путіним на Алясці, Вашингтон і Київ зараз демонструють курс на зближення та готовність збільшити зусилля для припинення війни.

Politico нагадує що на початку року обстановка у відносинах Трампа та Зеленського була зовсім іншою. Під час лютневої зустрічі у Білому домі, яку свідки назвали "бурхливою", Трамп та Венс різко спілкувалися із президентом України.

"У вас зараз немає карт на руках", - говорив тоді Трамп.

Ситуація загострилася після зустрічі Трампа з президентом Росії в Анкориджі на Алясці. Кадри їхнього дружнього спілкування викликали тривогу у Києві та Європі. Проте, саміт не приніс вигоди Кремлю, а реакція ЗМІ, які назвали його "тріумфом Путіна", роздратувала навіть самого Трампа.

Після цього тон Вашингтона змінився. Українські чиновники, зокрема керівник Офісу президента Андрій Єрмак і прем’єрка Юлія Свириденко, провели низку перемовин у США, обговорюючи підтримку Києва і можливі умови для переговорів з РФ.

Видання також пише, що наразі очікується, що нова особиста зустріч Трампа і Зеленського у Білому домі у п’ятницю "стане початком стабільного партнерства, а не чергової сварки".

Що передувало