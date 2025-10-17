Зимова кампанія України
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Що не так з мобілізацією
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Україна та Словаччина підписали угоду про технічне та фінансове співробітництво

Підписання відбулося в рамках спільних міжурядових українсько-словацьких консультацій.

Україна та Словаччина підписали угоду про технічне та фінансове співробітництво
Юлія Свириденко і Роберт Фіцо
Фото: скріншот

Україна та Словаччина підписали низку важливих міжурядових угод, спрямованих на розвиток технічного та фінансового співробітництва, а також спільну дорожню карту, пише "Інтерфакс-Україна".

З української сторони угоду про технічне та фінансове співробітництво підписав віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.

Також було підписано протокол між урядами щодо пунктів пропуску через спільний державний кордон — документ підписав віцепрем’єр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Країни погодили угоду про взаєморозуміння щодо розміщення дипломатичних представництв — від України документ підписав міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Також прем'єр-міністри України Юлія Свириденко та Словаччини Роберт Фіцо підписали угоду про обмін інформацією щодо трудової мобільності та спільну дорожню карту співпраці.

Підписання відбулося в рамках спільних міжурядових українсько-словацьких консультацій за участю прем'єр-міністра України Юлії Свириденко і прем'єр-міністра Словацької Республіки Роберта Фіцо.
