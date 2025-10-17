Україна та Словаччина підписали угоду про технічне та фінансове співробітництво

Україна та Словаччина підписали низку важливих міжурядових угод, спрямованих на розвиток технічного та фінансового співробітництва, а також спільну дорожню карту, пише "Інтерфакс-Україна".

З української сторони угоду про технічне та фінансове співробітництво підписав віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.

Також було підписано протокол між урядами щодо пунктів пропуску через спільний державний кордон — документ підписав віцепрем’єр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Країни погодили угоду про взаєморозуміння щодо розміщення дипломатичних представництв — від України документ підписав міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Також прем'єр-міністри України Юлія Свириденко та Словаччини Роберт Фіцо підписали угоду про обмін інформацією щодо трудової мобільності та спільну дорожню карту співпраці.

Підписання відбулося в рамках спільних міжурядових українсько-словацьких консультацій за участю прем'єр-міністра України Юлії Свириденко і прем'єр-міністра Словацької Республіки Роберта Фіцо.