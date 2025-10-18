Що не так з мобілізацією
Трамп пом'якшив вирок ексконгресмену Сантосу, засудженому за шахрайство

Сантосу присудили сім років ув'язнення. 

Трамп пом'якшив вирок ексконгресмену Сантосу, засудженому за шахрайство
Колишній конгресмен-республіканець від штату Нью-Йорк Джордж Сантос
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп скоротив термін ув’язнення Джорджа Сантоса – колишнього республіканського конгресмена, засудженого до семи років за шахрайство та крадіжку особистих даних.

Про це пише ВВС. 

У публікації в своїй соцмережі Трамп заявив, що Сантоса "жахливо переслідували". 

"Тому я щойно підписав помилування, яке звільняє Джорджа Сантоса з в’язниці НЕГАЙНО. Успіхів тобі, Джордже, гарного життя!", – написав Трамп. 

Сантос став шостим у історії США конгресменом, якого виключили з Палати представників після звіту етичного комітету у 2023 році.

Політик визнав, що викрав особисті дані 11 людей, зокрема й членів своєї родини. Прокурори у суді довели, що Сантос брехав про своє походження та витрачав кошти виборчої кампанії на особисті потреби.

Він відбував покарання у колонії мінімального рівня безпеки в Нью-Джерсі, але, за даними американських медіа, був звільнений у п’ятницю ввечері. Сантос почав відбувати покарання в липні.

"Боже, благослови президента Дональда Дж. Трампа", – заявив його адвокат Джозеф Мюррей після оголошення рішення.

У 2022 році The New York Times оприлюднила розслідування, яке довело, що конгресмен Сантос збрехав у резюме про освіту, роботу в Citigroup і Goldman Sachs. Згодом з’явилися ще більш шокуючі історії: про нібито привласнення грошей з благодійного збору для хворого собаки та брехню про те, що його мати вижила після терактів 11 вересня.

У 2023 році його офіційно звинуватили у 23 федеральних злочинах, після чого він став першим за понад 20 років конгресменом, якого вигнали з Конгресу.

Звіт етичного комітету Палати представників довів, що Сантос витрачав кошти кампанії на особисті забаганки, зокрема ботокс і підписку на OnlyFans.

Цього тижня Сантос опублікував у місцевій газеті South Shore Press відкритий лист до Трампа, у якому просив помилування та можливості "повернутися до сім’ї, друзів і громади".

Він зазначив, що перебував у одиночній камері після погроз смертю в серпні, і вибачився за свої дії.

Трамп уже помилував щонайменше двох колишніх республіканських політиків: у травні — Майкла Грімма, засудженого за податкові злочини у 2014 році, та Джона Роуленда, екс-губернатора Коннектикуту, який визнав провину у корупції та шахрайстві у 2004-му.
﻿
