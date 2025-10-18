«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
У США до 40 років пакистанця засудили за контрабанду деталей балістичних ракет із Ірану до Ємену

Пахлаван здійснив дві успішні контрабандні подорожі, перш ніж його спіймали.

У США до 40 років пакистанця засудили за контрабанду деталей балістичних ракет із Ірану до Ємену
Човен стоїть на березі Аравійського моря, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Контрабандиста зброї, який використовував рибальський човен для перевезення деталей балістичних ракет з Ірану повстанцям-хуситам у Ємені, засудили у США до 40 років ув'язнення.

Про це пише ВВС.

49-річного громадянина Пакистану Мухаммада Пахлавана затримали під час військової операції США в Аравійському морі в січні 2024 року, під час якої потонули два "морські котики" США.

Команда Пахлавана свідчила, що їх обманом втягнули у справу, вони вірили, що працюють рибалками. Пахлаван знав про небезпечність вантажу і називав себе "ходячим мертвим". За перевезення йому заплатили близько $33 тис.

Пахлаван здійснив дві успішні поїздки до арешту. Його вантаж складався з частин балістичних ракет, протикорабельних ракет і бойової частини, виготовлених в Ірані. Адвокати заявляли, що його сім’я постраждала через його діяльність, але суд визнав вирок "доречним через характер і обставини злочину".

Покарання за двома з п'яти пунктів звинувачення відбуватимуться одночасно протягом 240 місяців, або 20 років. Інші три пункти звинувачення, ще 20 років, відбуватимуться послідовно, що загалом складатиме 480 місяців, або 40 років.

Між 2015 і 2023 роками сили США і союзників конфіскували майже 2,4 млн боєприпасів, 365 протитанкових ракет та понад 29 тис. легких озброєнь у Аравійському морі.
