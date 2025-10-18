У США до 40 років пакистанця засудили за контрабанду деталей балістичних ракет із Ірану до Ємену

Пахлаван здійснив дві успішні контрабандні подорожі, перш ніж його спіймали.

Контрабандиста зброї, який використовував рибальський човен для перевезення деталей балістичних ракет з Ірану повстанцям-хуситам у Ємені, засудили у США до 40 років ув'язнення.

Про це пише ВВС.

49-річного громадянина Пакистану Мухаммада Пахлавана затримали під час військової операції США в Аравійському морі в січні 2024 року, під час якої потонули два "морські котики" США.

Команда Пахлавана свідчила, що їх обманом втягнули у справу, вони вірили, що працюють рибалками. Пахлаван знав про небезпечність вантажу і називав себе "ходячим мертвим". За перевезення йому заплатили близько $33 тис.

Пахлаван здійснив дві успішні поїздки до арешту. Його вантаж складався з частин балістичних ракет, протикорабельних ракет і бойової частини, виготовлених в Ірані. Адвокати заявляли, що його сім’я постраждала через його діяльність, але суд визнав вирок "доречним через характер і обставини злочину".

Покарання за двома з п'яти пунктів звинувачення відбуватимуться одночасно протягом 240 місяців, або 20 років. Інші три пункти звинувачення, ще 20 років, відбуватимуться послідовно, що загалом складатиме 480 місяців, або 40 років.

Між 2015 і 2023 роками сили США і союзників конфіскували майже 2,4 млн боєприпасів, 365 протитанкових ракет та понад 29 тис. легких озброєнь у Аравійському морі.