Трамп та адміністрація відреагували на протести глузливими ШІ-роликами

Згенеровані колажі адміністрації зображують Трампа та віцепрезидента Джей Ді Венса в коронах.

Фото: скріншот

Президент США Дональд Трамп та його адміністрація поширили серію відео та колажів, створених за допомогою штучного інтелекту, у відповідь на масові акції протесту проти політики Трампа.

У згенерованих ШІ відео показують Трампа в короні та мантії, якого перед ним ставлять на коліна нібито його політичних опонентів – Чака Шумера та Ненсі Пелосі.

Фото: скріншот

Дональд Трамп зробив репост відео Джей Ді Венса у Thuth Social, а також адміністрація Білого дому у мережі "Х".

В іншому ролику Трамп летить на винищувачі з написом "Король Трамп" і скидає нечистоти на протестувальників.

Також у згенерованих картинки адміністрації зображують Трампа та віцепрезидента Джей Ді Венса в коронах, а Шумера та Гакіма Джеффріса – у сомбреро.

У підписі до одного з дописів зазначено: "Ми зроблені інакше".
