У Гонконгу вантажний літак з’їхав зі злітної смуги у море. Загинули двоє співробітників аеропорту

Двоє співробітників служби безпеки аеропорту Гонконгу загинули вранці в понеділок після того, як вантажний літак, що прибув із Дубая, під час посадки з’їхав зі злітної смуги, зіткнувся із патрульним автомобілем і зіштовхнув його в море.

Про це пише Reuters.

Це був вантажний Boeing 747, який належить турецькій авіакомпанії Air ACT.

Літак впав у воду й частково занурився, але всі чотири члени екіпажу вижили, вони перебувають у безпеці.

За словами виконавчого директора з аеропортових операцій Стівена Ю з Управління аеропортів Гонконгу, обох співробітників служби безпеки витягли з води без ознак життя: один помер на місці, інший – у лікарні.

Причини аварії поки розслідуються. Серед версій – погодні умови, стан злітної смуги, технічний стан літака та дії екіпажу.

Запис переговорів з диспетчерами не вказує на технічні проблеми перед посадкою. Літак раптово різко звернув ліворуч після приземлення та врізався в патрульний автомобіль, який рухався за межами смуги у своїй звичайній зоні — порушень з їхнього боку не було.

Робота аеропорту не припинялася.

За даними FlightRadar24, літаку було 32 роки, раніше він використовувався як пасажирський, пізніше перероблений на вантажний.

Це найсерйозніша авіаційна аварія в Гонконгу з 1999 року, коли літак China Airlines розбився при посадці. Тоді загинуло троє людей.