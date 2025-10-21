Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Трамп публічно посварився з послом Австралії у США

Незручна ситуація під час спільної пресконференції.

Трамп публічно посварився з послом Австралії у США
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп під час заходів у Білому домі на честь прибуття австралійської делегації недипломатично висловився про посла країни Кевіна Радда, який у минулому очолював уряд Австралії. 

Як пише Politico, на пресконференції Трампа з австралійським прем'єром Ентоні Албанізом журналісти запитали, чи немає у республіканця зауважень до Радда, який у минулому його критикував. На що президент відповів, що "нічого про нього не знає", хоча в цю мить посол був присутнім у залі.

Коли ж Трампу нагадали, про кого йдеться, Радд підкреслив, що усі його коментарі були зроблені ще до вступу на дипломатичну посаду. На що отримав від глави держави слова: "Ви мені теж ніколи не подобалися і, певно, не сподобаєтесь". 

У 2020 році Кевін Радд називав республіканця "найбільш деструктивним президентом в історії". Три роки потому, коли він став послом, Трамп називав експрем'єра "неприємним та нерозумним" і прогнозував, що той не затримається на дипломатичній службі довго. 
Теми: , ,
﻿
