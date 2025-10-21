Польща та Румунія викрили спробу Росії надіслати посилки з вибухівкою до України (оновлено)

Варшава і Бухарест затримали 8 осіб: 21-річного українця поблизу Варшави, а його колег, які прямували до Румунії, зупинили румунські спецслужби в Бухаресті.

Польща та Румунія затримали вісім осіб, підозрюваних у плануванні диверсії на користь Росії. За інформацією правоохоронців, троє з них були причетні до спроби відправити посилки з вибухівкою — цього разу в Україну.

Про це пише Reuters з посиланням на владу Варшави.

Європейські чиновники раніше звинувачували Росію у підривах поштових посилок DHL та DPD у ЄС у 2024 році. За даними служб безпеки, це було тестовим етапом більшої російської змови щодо провокування вибухів на вантажних авіарейсах до Сполучених Штатів.

“Попередня інформація свідчить про те, що вони створили маршрут для надсилання вибухівки через Польщу та Румунію до України”, – сказав журналістам речник координатора спеціальних служб Яцек Добжинський.

Добжинський повідомив, що одного з них, 21-річного українця, затримали поблизу Варшави. Його колег, які прямували до Румунії, затримали румунські спецслужби в Бухаресті.

Національна прокуратура Польщі заявила, що посилки перехопили у Румунії до того, як вони завдали шкоди. Прокурори заявили, що вантажі мали спонтанно спалахнути або вибухнути під час транспортування, а метою запланованих дій було залякування населення та дестабілізація країн Європейського Союзу, які підтримують Україну.

За словами Добжинського, протягом останніх місяців Агентство внутрішньої безпеки затримало загалом 55 осіб, які діяли на шкоду Польщі та в інтересах російської розвідки.

Про затримання восьми осіб повідомив спочатку прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Координатор польських спецслужб Томаш Семоняк заявив, що затримані спостерігали за військовими об'єктами та критично важливою інфраструктурою, готуючись до актів саботажу та прямих атак.

Кабінет міністрів Польщі обговорить сьогодні ці інциденти на засіданні комітету з питань безпеки.