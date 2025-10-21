​ЗМІ: підготовка зустрічі Трампа й Путіна відкладається

Запланована зустріч президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна тимчасово відкладена, пише Reuters.

21 жовтня Білий дім повідомив, що наразі немає планів на негайну зустріч лідерів. Це стало відомо після телефонної розмови держсекретаря США Марко Рубіо з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

За даними джерел, переговори між Рубіо і Лавровим пройшли «продуктивно», але сторони вирішили не проводити очну зустріч у найближчий час. Раніше Трамп оголошував про намір зустрітися з Путіним у Будапешті, щоб сприяти завершенню війни в Україні. Однак підготовка зірвалася через те, що Москва відмовляється погоджувати негайне припинення вогню й наполягає на територіальних поступках від Києва.

Кремль заявив, що для саміту потрібна «серйозна підготовка» і що точних дат наразі немає.

Європейські лідери закликали Вашингтон наполягати на негайному припиненні вогню за нинішніми лініями фронту як умові для подальших переговорів. У спільній заяві глави низки європейських держав підтримали позицію Трампа про зупинку бойових дій на поточних рубежах.

Україна і її союзники готуються до європейських консультацій цього тижня — спочатку саміт ЄС у Брюсселі, а потім зустріч «коаліції охочих», яка має розглянути гарантії безпеки для постконфліктного періоду.

Вибір Будапешта як місця зустрічі викликає суперечки в ЄС через проросійську позицію прем’єра Угорщини Віктора Орбана. Для перельоту Путіна потрібен проліт через повітряний простір кількох європейських країн; Польща заявила, що у разі перетину свого неба може вимагати посадки й арешту диктатора за міжнародним ордером, тоді як Болгарія повідомила, що дозволить використати свій повітряний простір.

Офіційно жодна зі сторін не оголосила про остаточну відмову від саміту; переговори та консультації між європейськими і американськими дипломатами все ще тривають.