Reuters: Китай обійшов США і знову став найбільшим торговельним партнером Німеччини

Імпорт з Китаю до Німеччини зріс на 8,3%, досягнувши 108,8 мільярда євро.

Китай випередив Сполучені Штати та знову став найбільшим торговельним партнером Німеччини у перші вісім місяців 2025 року, пише Reuters.

За попередніми даними Федерального статистичного управління Німеччини, це сталося на тлі впливу підвищених мит США, які зменшили німецький експорт до цієї країни.

Загальний обсяг торгівлі між Німеччиною та Китаєм у січні–серпні склав 163,4 мільярда євро (190,7 млрд доларів), тоді як з США — 162,8 мільярда євро, згідно з розрахунками Reuters.

У 2024 році США були головним торговельним партнером Німеччини, завершивши восьмирічну першість Китаю. Тоді Берлін прагнув зменшити економічну залежність від Пекіна через політичні розбіжності та звинувачення у недобросовісній конкуренції.

Проте у 2025 році ситуація змінилася. Після повернення Дональда Трампа до Білого дому Вашингтон знову запровадив мита, що негативно вплинуло на німецький експорт.

За перші вісім місяців року експорт Німеччини до США впав на 7,4% порівняно з 2024 роком — до 99,6 мільярда євро. У серпні падіння експорту склало 23,5% у річному вимірі, що свідчить про прискорення негативної тенденції.

"Немає сумнівів, що мита та торгова політика США стали ключовою причиною зниження продажів", — заявив Дірк Яндура, президент Асоціації зовнішньої торгівлі BGA.

Він додав, що попит США на традиційні німецькі товари — автомобілі, машини та хімічну продукцію — суттєво знизився. Аналітики вважають, що на тлі нових мит і зміцнення євро, експорт до США навряд чи відновиться найближчим часом.

Хоча експорт до Китаю знизився ще сильніше — на 13,5% рік до року до 54,7 мільярда євро, імпорт із Китаю навпаки зріс на 8,3%, досягнувши 108,8 мільярда євро.

Експерти попереджають, що така ситуація не лише підвищує залежність Німеччини від китайського імпорту, а й посилює тиск на ключові галузі, де Китай уже став серйозним конкурентом.