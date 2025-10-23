«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Що не так з мобілізацією
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Світ

Європейські компанії домовилися об'єднати супутниковий бізнес, щоб конкурувати із Starlink

Нове спільне підприємство може розпочати роботу у 2027 році, якщо отримає схвалення європейських регуляторів. 

Логотип компанії Thales
Фото: EPA/UPG

Європейські аерокосмічні гіганти оголосили попередню угоду про об’єднання своїх збиткових напрямів із виробництва супутників. Після місяців переговорів Airbus, Thales та Leonardo вирішили консолідувати зусилля, щоб протистояти стрімкому зростанню конкурентів, насамперед Starlink Ілона Маска.

Як пише Reuters, створення спільного підприємства планують завершити у 2027 році, воно матиме 6,5 млрд євро річного доходу і штат у 25 тисяч працівників.

Управління новою структурою буде спільним: Airbus отримає 35%, а Thales і Leonardo – по 32,5%. Очікується, що об’єднання принесе сотні мільйонів євро щорічної економії за рахунок синергії.

Проєкт, який має кодову назву Bromo, спрямований на зміцнення стратегічної автономії Європи у космічній галузі. Консолідація включатиме дочірні підприємства Thales Alenia Space, Telespazio та частину космічних підрозділів Airbus. Компанії вже скоротили понад 3 тисячі співробітників у галузі, але нових скорочень поки не анонсують.

Нинішнє об’єднання стало можливим після складних переговорів: сторони сперечалися щодо корпоративного контролю та оцінки активів, але змогли досягти компромісу.
