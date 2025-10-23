Європейські компанії домовилися об'єднати супутниковий бізнес, щоб конкурувати із Starlink

Нове спільне підприємство може розпочати роботу у 2027 році, якщо отримає схвалення європейських регуляторів.

Європейські аерокосмічні гіганти оголосили попередню угоду про об’єднання своїх збиткових напрямів із виробництва супутників. Після місяців переговорів Airbus, Thales та Leonardo вирішили консолідувати зусилля, щоб протистояти стрімкому зростанню конкурентів, насамперед Starlink Ілона Маска.

Як пише Reuters, створення спільного підприємства планують завершити у 2027 році, воно матиме 6,5 млрд євро річного доходу і штат у 25 тисяч працівників.

Управління новою структурою буде спільним: Airbus отримає 35%, а Thales і Leonardo – по 32,5%. Очікується, що об’єднання принесе сотні мільйонів євро щорічної економії за рахунок синергії.

Проєкт, який має кодову назву Bromo, спрямований на зміцнення стратегічної автономії Європи у космічній галузі. Консолідація включатиме дочірні підприємства Thales Alenia Space, Telespazio та частину космічних підрозділів Airbus. Компанії вже скоротили понад 3 тисячі співробітників у галузі, але нових скорочень поки не анонсують.

Нинішнє об’єднання стало можливим після складних переговорів: сторони сперечалися щодо корпоративного контролю та оцінки активів, але змогли досягти компромісу.