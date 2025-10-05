​Під час атаки Росії над Львівщиною зафіксували проліт кількох китайських супутників

Супутники серії Yaogan розміщуються на низьких орбітах на висоті близько 700 км.

Під час російської ракетно-дронової атаки 5 жовтня над західною частиною України, на яку припав основний удар, пролетіло мінімум три китайські розвідувальні SAR-супутники.

Такі дані отримав Мілітарний аналізуючи моніторинговий сервіс Heavens Above який відстежує переміщення супутників.

Зокрема, над Львовом було зафіксовано проліт супутників серії Yaogan 33: Yaogan 33, Yaogan 33-03 та Yaogan 33-04, які пролетіли загалом 9 разів над регіоном з 00:00 до приблизно 11:30 ранку.

Пізніше, приблизно о 6-й годині ранку, у регіон увійшов оптичний розвідувальний супутник Yaogan 34. Він здійснить 7 витків над регіоном.

Супутники цієї серії розміщуються на низьких орбітах на висоті близько 700 км. Це дозволяє їм робити повний оберт навколо планети приблизно кожні 90 хвилин.

Достеменної інформації про можливості супутників Yaogan 33 небагато. За офіційною китайською позицією, супутники цього типу використовуються для наукових експериментів, досліджень земельних ресурсів, а також запобігання стихійним лихам. Однак вважається, що насправді це військові розвідувальні супутники, які оснащені радаром із синтезованою апертурою (SAR), подібно до супутників ICEYE.

Супутники Yaogan 33 були запущені у 2022–2023 роках та прийшли на заміну розвідувальним супутникам SAR першого покоління Yaogan-1, які запускалися починаючи з 2006 року.

Російсько-китайська співпраця