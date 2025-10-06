Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Терехов: росіяни знищили дві трансформаторні підстанції, які живили Харків

За словами мера міста, прийдешня зима буде найважчою для Харкова за всі роки війни.

Звернення Терехова до містян 22 березня
Фото: скрин відео

За останні дні російська армія знищила дві трансформаторні підстанції, які живили місто Харків. Без електропостачання залишають близько 3,5 тисяч споживачів.

Про це повідомляє міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Це серйозний удар по потужностях АТ "Харківобленерго". І, дивлячись на динаміку атак, уже зрозуміло, що прийдешня зима буде найважчою для Харкова за всі роки війни. Втім, якщо ще вночі без електроенергії залишалися близько 22 тис. абонентів, то вже зараз — близько 3,5 тис. Такої динаміки вдалося досягти завдяки цілодобовій і злагодженій роботі енергетиків "Обленерго" та комунальних служб Харкова, які об’єднали зусилля заради забезпечення усіх харків’ян стабільним  електропостачанням та комунальними послугами", — наголошує мер міста.

Терехов додає, що у міста є можливості та ресурси "Обленерго", є потужності загальної енергосистеми країни, але вони обмежені. 

"Треба дивитися правді в очі: росія не припинить спроб терору, вона намагатиметься й далі позбавити наших людей життя, занурити їх у холод і темряву. І будь-якої миті може статися новий удар по критичній інфраструктурі, який за секунди здатен зруйнувати те, що ми створювали й відновлювали місяцями", — каже міський голова. 

Він додає, що після чергових ударів відбувається ремонт котелень, тепломереж, водогону та відновлюється генерація. 
